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Англичанин получил сотни звонков и десятки тысяч сообщений из-за шутки футболиста

31.05.2019 14:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британский футболист Джейми Каррагер ради шутки опубликовал в Twitter номер телефона, который посчитал вымышленным. Из-за этого настоящему владельцу номера поступили сотни звонов и тысячи входящих сообщений, пишет Medialeaks со ссылкой на BBC.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: NordWood Themes / unsplash.com

Джейми Каррагер — английский футболист ирландского происхождения, большую часть карьеры провел на позиции защитника, 17 лет отыграв за «Ливерпуль». Джейми иногда выступает в роли спортивного комментатора на телеканале Sky Sports вместе с Гари Невиллом — английским футболистом и футбольным тренером.

В конце матча Джейми узнал, что его коллега допустил ошибку в ходе матча между бывшими футболистами «Манчестер Юнайтед» и «Баварией». После этого он написал в Twiiter, что сейчас находится в Турции и попросил своих подписчиков прислать ролик с ошибкой Невилла, пишет BBC. В следующем твите Джейми опубликовал номер телефона, по которому с ним якобы могли связаться фанаты.

Этот номер телефона ему не принадлежал — Джейми его выдумал, подумав, что он никому не принадлежит. Оказалось, это не так. Опубликованным футболистом номером телефона пользовался Скотт Форсит из городка Вайлем в Великобритании.

По словам Скотта, из-за этого он получил «сотни звонков и тысячи сообщений в WahtsApp». «Я ответил на один из звонков. Человек спросил, есть ли я в Twitter — я зашел туда и понял, что происходит», — отметил мужчина. Перед тем как твит был удален, в общей сложности Скотту отправили почти 70 тысяч сообщений, звонки раздавались в среднем 54 раза в час.

Metro пишет, что после Каррагеру удалось дозвониться Скотту и извиниться.

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Этот номер телефона ему не принадлежал - Джейми его выдумал, подумав, что он никому не принадлежит.
 
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