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Организация эксплуатации электроустановок в микроорганизациях

31.05.2019 — Разное | Патриот (Ушачи)  
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Источник материала: Патриот (Ушачи)

Согласно определению, приведенно­му в Указе Президента Республики Бела­русь от 21 мая 2009 года №255 «О некото­рых мерах государственной поддержки малого предпринимательства», к микро­организациям относятся зарегистрированные в Республике Беларусь ком­мерческие организации со средней чис­ленностью работников за календарный год до 15 человек включительно. При этом одной из наиболее актуальных для микроорганизаций является тема эксплуатации электроустановок и обеспе­чения электробезопасности.

В Республике Беларусь осуществляет деятельность большое количество микроорганизаций, причем, как пока­зывает практика, зачастую у них отсутствует специалист – энергетик, вопросами эксплуата­ции электроустановок занимается руководи­тель организации, не имеющий соответству­ющих знаний и опыта работы в электроуста­новках. Нередки случаи, когда эксплуатация электроустановок носит разовый характер: по факту возникновения неисправности или при необходимости выполнения работ по подклю­чению электрооборудования. Перечисленные факторы не способствуют правильной органи­зации эксплуатации электроустановок и могут привести к перерывам в электроснабжении, иным нарушениям в работе электрооборудо­вания, а иногда и к поражению работников электрическим током.

ТКП 181-2009 «Правила технической экс­плуатации электроустановок потребителей» (далее – ТКП-181) предусматривается два вари­анта организации эксплуатации электроустано­вок потребителей (п.4.1.2): создание у потреби­теля собственной энергетической службы (под­разделения), укомплектованной соответству­ющим по квалификации электротехническим персоналом, либо эксплуатация электроустано­вок по договору со специализированной орга­низацией или индивидуальным предпринима­телем. Рассмотрим оба варианта подробнее.

Организация эксплуатации электроустано­вок по договору со специализированной органи­зацией или индивидуальным предпринимателем является наиболее простым для владельца элек­троустановок способом. При заключении такого договора необходимо максимально подробно отразить в нем обязанности такой организации или индивидуального предпринимателя – вопро­сы организации эксплуатации электроустановок, выполнение работ по оперативному обслужива­нию и ремонту электроустановок, ведение техни­ческой документации по эксплуатации электро­установок, вопросы взаимодействия персонала сторонней организации и организации – вла­дельца электроустановок и т.д.

Отметим, что в случае организации эксплу­атации электроустановок по договору со специ­ализированной организацией или индивиду­альным предпринимателем обязанности лица, ответственного за электрохозяйство, на обслу­живаемых объектах могут выполняться лицом из числа работников специализированной органи­зации или индивидуальным предпринимателем (п.4.1.8 ТКП-181). Данный вопрос также необхо­димо отразить в договоре на обслуживание.

Теперь рассмотрим вариант самостоятельной эксплуатации электроустановок. Не сле­дует сразу от него отказываться: это сложнее, но зачастую выгоднее в финансовом плане. По данному пути следует в первую очередь идти тем организациям, у которых есть сотрудники с профильным энергетическим образованием, имеющие (имевшие ранее) группу по электро­безопасности. Начинать необходимо с назначе­ния лица, ответственного за электрохозяйство (из числа административно-технического пер­сонала). Распорядительный документ о назна­чении лица, ответственного за электрохозяй­ство, может быть издан только после присво­ения (подтверждения) указанному лицу группы по электробезопасности IV (п.4.1.4 ТКП-181). Отметим, что присвоение (подтверждение) группы по электробезопасности должно про­изводиться в комиссии того предприятия, на котором работает проверяемый. То есть, если у кандидата была группа по электробезопас­ности IV на предыдущем месте работы, необхо­димо подтверждение ее на новом месте работы. Для присвоения (подтверждения) лицу, ответственному за электрохозяйство, группы по электробезопасности, должна быть созда­на комиссия в составе главного инженера или руководителя организации (председатель), государственного инспектора по энергетиче­скому надзору и представителя отдела охраны труда (или комитета профсоюза организации) (п.4.2.38 ТКП-181). Как правило, вследствие отсутствия специалиста по охране труда и профсоюзной организации создание такой комиссии в микроорганизации невозможно. В таком случае необходимо воспользоваться требованиями подпункта д) п.4.2.38 и п.4.2.39 ТКП-181 – присвоение (подтверждение) группы по электробезопасности при невозможности обеспечения состава комиссии проводится в комиссии, созданной при вышестоящей орга­низации или в территориальном подразделе­нии госэнергонадзора.

КОГДА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БЕРЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ?

Особую важность для микроорганизаций имеют требования п.4.1.10 ТКП-181 у Потре­бителей, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, элек­трооборудование номинальным напряжением не выше 380В, с разрешенной к использованию мощностью до 30кВт, ответственный за электро­хозяйство может не назначаться. В этом случае ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок руководитель Потребителя должен возложить на себя. Для этого необхо­димо наличие электротехнического персона­ла в организации, прохождение инструктажа и оформление соответствующего заявления-обя­зательства в территориальном органе госэнер­гонадзора (форма заявления-обязательства приведена в приложении А к ТКП-181).

Часто у руководителей и специалистов микроорганизаций, имеющих на балансе неболь­шое количество электроустановок, возникает вопрос: требуется ли иной электротехнический персонал в организации при наличии лица, ответственного за электрохозяйство? При при­нятии решения о количестве электротехническо­го персонала необходимо руководствоваться первую очередь требованиями безопасности. В соответствии с ТКП 427-2012 «Правила техни­ки безопасности при эксплуатации электроуста­новок» (далее – ТКП-427) отдельные виды работ в электроустановках (п.5.3.2.2) запрещено про­изводить единолично. Кроме того, выполнение работ по распоряжению единолично может быть сопряжено с дополнительным ограничением (п.5.3.2.4 ТКП-427) – такой работающий должен иметь права производителя работ. Совмещение обязанностей производителя работ и лица, отда­ющего распоряжение, не предусмотрено. Таким образом, организация эксплуатации электроуста­новок одним лицом возможна исключительно в случае, когда работы в электроустановках не долж­ны в соответствии с ТКП-427 осуществляться по нарядам, распоряжениям и могут быть проведены единолично в порядке текущей эксплуатации.

Особо отметим вариант, рассмотренный выше: если ответственность за безопасную эксплуата­цию электроустановок руководитель Потребите­ля возложил на себя, но в организации отсутствует электротехнический персонал, то эксплуатация электроустановок в принципе невозможна, так как согласно требованиям п.4.1.1 ТКП-181 обслу­живание действующих электроустановок и про­ведение в них работ должен осуществлять толь­ко электротехнический персонал.

ЭФИ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

Теперь, рассмотрев организационные вопро­сы, перейдем к вопросам непосредственной эксплуатации электроустановок. Обязанности потребителя электроэнергии в целом и лица, ответственного за электрохозяйство, в частности определены в п.п.4.1.3 и 4.1.13 ТКП-181 соответ­ственно. Полностью перечислять указанные обязанности в данной статье нет смысла. Отметим лишь, что основной задачей эксплуатации элек­троустановок является обеспечение их надеж­ной, безопасной и экономичной работы. Для обеспечения надежного и безопасного функци­онирования электрооборудования необходима организация его технического обслуживания и ремонта. Система организации ремонтов элек­троустановок может быть основана на принци­пе планово-предупредительных ремонтов или по результатам технического диагностирования состояния электроустановок. Объем технического обслуживания и ремонтов должен опреде­ляться необходимостью поддержания электро­установок в работоспособном состоянии.

Особо необходимо отметить важность проведения электрофизических измерений и испытаний электрооборудования (далее – ЭФИ). Проведение ЭФИ и анализ их результатов позволяют выявить электрооборудование, уже находящееся в неудовлетворительном (аварий­ном) состоянии, а также определить электро­оборудование с ухудшающимися характери­стиками (например, сопротивления изоляции) и своевременно предусмотреть выполнение их ремонта или замены. Кроме того, в резуль­тате проведения отдельных видов ЭФИ про­веряется работоспособность и эффективность примененных защитных мер, что позволяет обеспечить необходимый уровень электробе­зопасности для работающих. Для выполнения ЭФИ микроорганизациям целесообразно при­влекать специализированные лаборатории на договорной основе. Нормы и объем испытаний электрооборудования (в зависимости от его видов) установлены приложением Б к ТКП-181. Для микроорганизаций, не имеющих специ­альных видов электрооборудования и особых условий их эксплуатации, основными видами ЭФИ в процессе эксплуатации являются:

  • измерение сопротивления изоляции сило­вых и осветительных сетей напряжением до 1000В – должно проводиться не реже одного раза в три года (п.Б.27.1 приложения Б к ТКП-181);
  • проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами – должна произ­водиться не реже одного раза в шесть лет (п.Б.29.2 приложения Б к ТКП-181);
  • измерение сопротивления заземля­ющего устройства (при его наличии) – долж­но производиться не реже одного раза в шесть лет (п.5.8.21 ТКП-181);
  • проверка цепи «фаза-нуль» – должна производиться не реже одного раза в шесть лет (п.Б.29.8 приложения Б к ТКП-181).

Для производства работ в электроуста­новках необходимо иметь электрозащитные средства. Нормы комплектования средствами защиты в зависимости от вида электроустано­вок, находящихся на балансе потребителя (под­станция, вводно-распределительное устрой­ство, электролаборатория и т.д.), определены в приложении А к ТКП 290-2010 «Правила при­менения и испытания средств защиты, исполь­зуемых в электроустановках» (далее – ТКП-290). При наличии на балансе микроорганизации только силовых и осветительных электро­проводок и электрощитков обычно достаточ­но указателя напряжения до 1000В, перчаток электроизолирующих, ручного электроизоли­рующего инструмента. В процессе эксплуата­ции средства защиты подвергают эксплуата­ционным и внеочередным испытаниям (после ремонта, замены каких-либо деталей, при нали­чии признаков неисправности или поврежде­ний). Нормы эксплуатационных испытаний и сроки их проведения определены в приложе­ниях Д и Е к ТКП-290. Применительно к выше­названным электрозащитным средствам пери­одичность испытаний составляет:

  • для указателя напряжения до 1000В – один раз в 12 месяцев;
  • для перчаток электроизолирующих – один раз в 6 месяцев;
  • для ручного электроизолирующего инструмента – один раз в 12 месяцев.

Испытания необходимо производить в спе­циализированных лабораториях.

Средства защиты должны иметь инвентар­ный номер и находиться в помещениях элек­троустановок (при их наличии) или выдаваться для индивидуального пользования электротех­ническому персоналу. Средства защиты необ­ходимо хранить в условиях, обеспечивающих их исправность и пригодность к применению, поэтому они должны быть защищены от увлаж­нения, загрязнения и механических поврежде­ний. В организации необходимо вести журнал учета и содержания средств защиты (форма журнала определена приложением Б к ТКП-290). Наличие и состояние средств защиты должно проверяться осмотром периодически, но не реже одного раза в месяц лицом, ответствен­ным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал. Средства защиты, выданные в индивидуальное пользование, также должны быть зарегистрированы в журнале.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Что необходимо иметь из документации при эксплуатации электроустановок микро­организации? Снабжение электрической энер­гией и ее использование допускается только на основании договора электроснабжения, заключенного между энергоснабжающей организацией и абонентом. Помимо договора необходимо иметь документы, на основании которых он заключен (технические условия на электроснабжение, выданные энергоснабжа­ющей организацией, акт разграничения балан­совой принадлежности электросетей и эксплу­атационной ответственности сторон).

В необходимый минимум технической доку­ментации для микроорганизации также входят:

  • проект электроснабжения или одноли­нейная схема электрических соединений;
  • приказ (распоряжение, решение правления) о назначении лица, ответственного за электрохо­зяйство (за исключением вышеописанного случая возложения ответственности на руководителя);
  • перечень должностей и профессий неэлектротехнического персонала, выполня­ющего работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током;
  • перечень работ, выполняемых по наря­дам, распоряжениям и в порядке текущей экс­плуатации;
  • список персонала, имеющего право еди­ноличного осмотра электроустановок;
  • журнал учета присвоения (подтвержде­ния) электротехническому персоналу группы по электробезопасности;
  • журнал учета и содержания средств защи­ты, используемых в электроустановках;
  • паспорт заземляющего устройства (при наличии заземляющего устройства на балансе микроорганизацйи).

Перечень может быть расширен при нали­чии на балансе микроорганизации отдельных видов электроустановок и при производстве работ, предусмотренных ТКП-427.

В случае если в организации эксплуатиру­ются переносные электроприемники, необхо­димо также наличие:

  • приказа (распоряжения) о назначении лица из электротехнического персонала, ответ­ственного за поддержание исправного состо­яния, проведение периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, пере­носных электроинструментов и светильников, вспомогательного оборудования;
  • в журнала регистрации, инвентарного уче­та, периодической проверки и ремонта пере­носных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.

По организации работ в электроустановках в отношении правил безопасности отметим следу­ющее. Согласно ТКП-427, работы в электроуста­новках могут производиться по нарядам, распоряжениям и в порядке текущей эксплуатации. Подавляющее большинство работ в элек­троустановках микроорганизаций производит­ся в порядке текущей эксплуатации. Органи­зационным мероприятием, обеспечивающим безопасность таких работ, является составление перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (форма перечня определена в приложении Е к ТКП-427). Работа, выполняемая в порядке текущей эксплуатации, включенная в перечень, является постоянно разрешенной, на которую не требуется дополнительных указа­ний, распоряжений, целевого инструктажа.

При оформлении перечня работ, выполня­емых в порядке текущей эксплуатации, необхо­димо учитывать:

  • квалификацию работающих, их количе­ственный состав;
  • условия обеспечения безопасности и воз­можности единоличного выполнения конкрет­ных работ;
  • степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в техноло­гическом процессе или системе электроснабжения организации.

К работам, выполняемым в порядке теку­щей эксплуатации, в электроустановках напря­жением до 1000В могут быть отнесены:

  • отсоединение, присоединение питающих кабелей и проводов электродвигателей, участ­ков электросети и другого оборудования;
  • ремонт магнитных пускателей, автоматиче­ских выключателей, рубильников, контакторов, кнопок управления, другой аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при условии установки ее вне щитов управления и сборок;
  • ремонт отдельных электроприемников (электродвигателей, электросветильников, электрообогревателей и т.п.);
  • ремонт отдельно расположенных маг­нитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин;
  • замена предохранителей, ремонт освети­тельной электропроводки и арматуры, замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не более 2,5м;
  • снятие и установка электросчетчиков, других электроизмерительных приборов и средств измерения и т.д.

В перечне работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, должны быть указаны работы, которые могут выполняться единолично.

При организации проведения работ, выпол­няемых в порядке текущей эксплуатации, под­готовка рабочего места осуществляется рабо­тающими, которые в дальнейшем выполняют необходимую работу.

Производство работ по нарядам в электро­установках микроорганизаций встречается исключительно редко. К такому виду работ мож­но отнести разве что работы на сборных шинах распределительных устройств и их присоеди­нениях, по которым может быть подано напря­жение на сборные шины (например, при нали­чии на балансе микроорганизации  вводно-распределительного устройства). Отдельные виды работ могут производиться по распоряжению.

Право единоличного осмотра электроуста­новок напряжением до 1000В может быть пре­доставлено:

  • оперативно-ремонтному персоналу, обслу­живающему данную электроустановку и име­ющему группу по электробезопасности не ниже III;
  • административно-техническому персона­лу, имеющему группу по электробезопасности не ниже IV.

Форма журнала учета присвоения (под­тверждения) электротехническому персоналу группы по электробезопасности приведена в приложении Д к ТКП-181.

В.Клепец, государственный инспектор по энергетическому надзору

 
 
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