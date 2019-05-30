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Организация эксплуатации электроустановок в микроорганизациях
31.05.2019 — Разное | Патриот (Ушачи)
Источник материала: Патриот (Ушачи)
Согласно определению, приведенному в Указе Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 года №255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства», к микроорганизациям относятся зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год до 15 человек включительно. При этом одной из наиболее актуальных для микроорганизаций является тема эксплуатации электроустановок и обеспечения электробезопасности.
В Республике Беларусь осуществляет деятельность большое количество микроорганизаций, причем, как показывает практика, зачастую у них отсутствует специалист – энергетик, вопросами эксплуатации электроустановок занимается руководитель организации, не имеющий соответствующих знаний и опыта работы в электроустановках. Нередки случаи, когда эксплуатация электроустановок носит разовый характер: по факту возникновения неисправности или при необходимости выполнения работ по подключению электрооборудования. Перечисленные факторы не способствуют правильной организации эксплуатации электроустановок и могут привести к перерывам в электроснабжении, иным нарушениям в работе электрооборудования, а иногда и к поражению работников электрическим током.
ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее – ТКП-181) предусматривается два варианта организации эксплуатации электроустановок потребителей (п.4.1.2): создание у потребителя собственной энергетической службы (подразделения), укомплектованной соответствующим по квалификации электротехническим персоналом, либо эксплуатация электроустановок по договору со специализированной организацией или индивидуальным предпринимателем. Рассмотрим оба варианта подробнее.
Организация эксплуатации электроустановок по договору со специализированной организацией или индивидуальным предпринимателем является наиболее простым для владельца электроустановок способом. При заключении такого договора необходимо максимально подробно отразить в нем обязанности такой организации или индивидуального предпринимателя – вопросы организации эксплуатации электроустановок, выполнение работ по оперативному обслуживанию и ремонту электроустановок, ведение технической документации по эксплуатации электроустановок, вопросы взаимодействия персонала сторонней организации и организации – владельца электроустановок и т.д.
Отметим, что в случае организации эксплуатации электроустановок по договору со специализированной организацией или индивидуальным предпринимателем обязанности лица, ответственного за электрохозяйство, на обслуживаемых объектах могут выполняться лицом из числа работников специализированной организации или индивидуальным предпринимателем (п.4.1.8 ТКП-181). Данный вопрос также необходимо отразить в договоре на обслуживание.
Теперь рассмотрим вариант самостоятельной эксплуатации электроустановок. Не следует сразу от него отказываться: это сложнее, но зачастую выгоднее в финансовом плане. По данному пути следует в первую очередь идти тем организациям, у которых есть сотрудники с профильным энергетическим образованием, имеющие (имевшие ранее) группу по электробезопасности. Начинать необходимо с назначения лица, ответственного за электрохозяйство (из числа административно-технического персонала). Распорядительный документ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство, может быть издан только после присвоения (подтверждения) указанному лицу группы по электробезопасности IV (п.4.1.4 ТКП-181). Отметим, что присвоение (подтверждение) группы по электробезопасности должно производиться в комиссии того предприятия, на котором работает проверяемый. То есть, если у кандидата была группа по электробезопасности IV на предыдущем месте работы, необходимо подтверждение ее на новом месте работы. Для присвоения (подтверждения) лицу, ответственному за электрохозяйство, группы по электробезопасности, должна быть создана комиссия в составе главного инженера или руководителя организации (председатель), государственного инспектора по энергетическому надзору и представителя отдела охраны труда (или комитета профсоюза организации) (п.4.2.38 ТКП-181). Как правило, вследствие отсутствия специалиста по охране труда и профсоюзной организации создание такой комиссии в микроорганизации невозможно. В таком случае необходимо воспользоваться требованиями подпункта д) п.4.2.38 и п.4.2.39 ТКП-181 – присвоение (подтверждение) группы по электробезопасности при невозможности обеспечения состава комиссии проводится в комиссии, созданной при вышестоящей организации или в территориальном подразделении госэнергонадзора.
КОГДА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БЕРЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ?
Особую важность для микроорганизаций имеют требования п.4.1.10 ТКП-181 у Потребителей, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, электрооборудование номинальным напряжением не выше 380В, с разрешенной к использованию мощностью до 30кВт, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок руководитель Потребителя должен возложить на себя. Для этого необходимо наличие электротехнического персонала в организации, прохождение инструктажа и оформление соответствующего заявления-обязательства в территориальном органе госэнергонадзора (форма заявления-обязательства приведена в приложении А к ТКП-181).
Часто у руководителей и специалистов микроорганизаций, имеющих на балансе небольшое количество электроустановок, возникает вопрос: требуется ли иной электротехнический персонал в организации при наличии лица, ответственного за электрохозяйство? При принятии решения о количестве электротехнического персонала необходимо руководствоваться первую очередь требованиями безопасности. В соответствии с ТКП 427-2012 «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок» (далее – ТКП-427) отдельные виды работ в электроустановках (п.5.3.2.2) запрещено производить единолично. Кроме того, выполнение работ по распоряжению единолично может быть сопряжено с дополнительным ограничением (п.5.3.2.4 ТКП-427) – такой работающий должен иметь права производителя работ. Совмещение обязанностей производителя работ и лица, отдающего распоряжение, не предусмотрено. Таким образом, организация эксплуатации электроустановок одним лицом возможна исключительно в случае, когда работы в электроустановках не должны в соответствии с ТКП-427 осуществляться по нарядам, распоряжениям и могут быть проведены единолично в порядке текущей эксплуатации.
Особо отметим вариант, рассмотренный выше: если ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок руководитель Потребителя возложил на себя, но в организации отсутствует электротехнический персонал, то эксплуатация электроустановок в принципе невозможна, так как согласно требованиям п.4.1.1 ТКП-181 обслуживание действующих электроустановок и проведение в них работ должен осуществлять только электротехнический персонал.
ЭФИ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
Теперь, рассмотрев организационные вопросы, перейдем к вопросам непосредственной эксплуатации электроустановок. Обязанности потребителя электроэнергии в целом и лица, ответственного за электрохозяйство, в частности определены в п.п.4.1.3 и 4.1.13 ТКП-181 соответственно. Полностью перечислять указанные обязанности в данной статье нет смысла. Отметим лишь, что основной задачей эксплуатации электроустановок является обеспечение их надежной, безопасной и экономичной работы. Для обеспечения надежного и безопасного функционирования электрооборудования необходима организация его технического обслуживания и ремонта. Система организации ремонтов электроустановок может быть основана на принципе планово-предупредительных ремонтов или по результатам технического диагностирования состояния электроустановок. Объем технического обслуживания и ремонтов должен определяться необходимостью поддержания электроустановок в работоспособном состоянии.
Особо необходимо отметить важность проведения электрофизических измерений и испытаний электрооборудования (далее – ЭФИ). Проведение ЭФИ и анализ их результатов позволяют выявить электрооборудование, уже находящееся в неудовлетворительном (аварийном) состоянии, а также определить электрооборудование с ухудшающимися характеристиками (например, сопротивления изоляции) и своевременно предусмотреть выполнение их ремонта или замены. Кроме того, в результате проведения отдельных видов ЭФИ проверяется работоспособность и эффективность примененных защитных мер, что позволяет обеспечить необходимый уровень электробезопасности для работающих. Для выполнения ЭФИ микроорганизациям целесообразно привлекать специализированные лаборатории на договорной основе. Нормы и объем испытаний электрооборудования (в зависимости от его видов) установлены приложением Б к ТКП-181. Для микроорганизаций, не имеющих специальных видов электрооборудования и особых условий их эксплуатации, основными видами ЭФИ в процессе эксплуатации являются:
Для производства работ в электроустановках необходимо иметь электрозащитные средства. Нормы комплектования средствами защиты в зависимости от вида электроустановок, находящихся на балансе потребителя (подстанция, вводно-распределительное устройство, электролаборатория и т.д.), определены в приложении А к ТКП 290-2010 «Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках» (далее – ТКП-290). При наличии на балансе микроорганизации только силовых и осветительных электропроводок и электрощитков обычно достаточно указателя напряжения до 1000В, перчаток электроизолирующих, ручного электроизолирующего инструмента. В процессе эксплуатации средства защиты подвергают эксплуатационным и внеочередным испытаниям (после ремонта, замены каких-либо деталей, при наличии признаков неисправности или повреждений). Нормы эксплуатационных испытаний и сроки их проведения определены в приложениях Д и Е к ТКП-290. Применительно к вышеназванным электрозащитным средствам периодичность испытаний составляет:
Испытания необходимо производить в специализированных лабораториях.
Средства защиты должны иметь инвентарный номер и находиться в помещениях электроустановок (при их наличии) или выдаваться для индивидуального пользования электротехническому персоналу. Средства защиты необходимо хранить в условиях, обеспечивающих их исправность и пригодность к применению, поэтому они должны быть защищены от увлажнения, загрязнения и механических повреждений. В организации необходимо вести журнал учета и содержания средств защиты (форма журнала определена приложением Б к ТКП-290). Наличие и состояние средств защиты должно проверяться осмотром периодически, но не реже одного раза в месяц лицом, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал. Средства защиты, выданные в индивидуальное пользование, также должны быть зарегистрированы в журнале.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Что необходимо иметь из документации при эксплуатации электроустановок микроорганизации? Снабжение электрической энергией и ее использование допускается только на основании договора электроснабжения, заключенного между энергоснабжающей организацией и абонентом. Помимо договора необходимо иметь документы, на основании которых он заключен (технические условия на электроснабжение, выданные энергоснабжающей организацией, акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон).
В необходимый минимум технической документации для микроорганизации также входят:
Перечень может быть расширен при наличии на балансе микроорганизации отдельных видов электроустановок и при производстве работ, предусмотренных ТКП-427.
В случае если в организации эксплуатируются переносные электроприемники, необходимо также наличие:
По организации работ в электроустановках в отношении правил безопасности отметим следующее. Согласно ТКП-427, работы в электроустановках могут производиться по нарядам, распоряжениям и в порядке текущей эксплуатации. Подавляющее большинство работ в электроустановках микроорганизаций производится в порядке текущей эксплуатации. Организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность таких работ, является составление перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (форма перечня определена в приложении Е к ТКП-427). Работа, выполняемая в порядке текущей эксплуатации, включенная в перечень, является постоянно разрешенной, на которую не требуется дополнительных указаний, распоряжений, целевого инструктажа.
При оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, необходимо учитывать:
К работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации, в электроустановках напряжением до 1000В могут быть отнесены:
В перечне работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, должны быть указаны работы, которые могут выполняться единолично.
При организации проведения работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, подготовка рабочего места осуществляется работающими, которые в дальнейшем выполняют необходимую работу.
Производство работ по нарядам в электроустановках микроорганизаций встречается исключительно редко. К такому виду работ можно отнести разве что работы на сборных шинах распределительных устройств и их присоединениях, по которым может быть подано напряжение на сборные шины (например, при наличии на балансе микроорганизации вводно-распределительного устройства). Отдельные виды работ могут производиться по распоряжению.
Право единоличного осмотра электроустановок напряжением до 1000В может быть предоставлено:
Форма журнала учета присвоения (подтверждения) электротехническому персоналу группы по электробезопасности приведена в приложении Д к ТКП-181.
В.Клепец, государственный инспектор по энергетическому надзору
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