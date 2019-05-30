Информирует ГАИ: Совместная профилактическая акция «Безопасное лето»

Источник материала: Клiч Радзiмы

В связи с окончанием учебного года и началом летних каникул, в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, выявления и устранения причин дорожно-транспортных происшествий с участием детей, усиления контроля за соблюдением водителями транспортных средств Правил дорожного движения в местах расположения учреждений образования, профилактики правонарушений со стороны несовершеннолетних 29 мая на территории района сотрудники отделения ГАИ Шарковщинского РОВД совместно с представителями школьного отряда «Юных инспекторов дорожного движения» средней школы № 1, а также педагогического коллектива школы провели профилактическую акцию «Безопасное лето».

Отметим, что акция проходит в рамках специального комплексного мероприятия «Внимание — дети!».

Уважаемые родители, дедушки и бабушки! Берегите детей и каждый день напоминайте, а лучше своим личным примером показывайте, как правильно и безопасно вести себя на дороге!

Е. ЛУТОХИН,

старший госавтоинспектор ОГАИ Шарковщинского РОВД.