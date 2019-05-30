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Внешний госдолг Беларуси составил 16,7 миллиардов долларов

31.05.2019 14:30 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Внешний госдолг Беларуси составил 16,7 миллиардов долларов

Внешний госдолг с начала года сократился на 1,3% (на 0,2 миллиарда с учетом курсовых разниц). На 1 мая он составил 16,7 миллиарда долларов.

При этом с января по апрель были привлечены внешние госзаймы на 299,6 миллиона долларов. Это деньги российских правительства и банков – 257,4 миллиона долларов, у Международного банка реконструкции и развития – 28,2 миллиона долларов, у Экспортно-импортного банка Китая и Европейского банк ареконструкции и развития – по 7 миллионов долларов.  За этот же период внешний госдолг был погашен на 588 миллионов долларов.

Внутренний госдолг с начала года стал меньше на 4,3 % (0,4 миллиарда рублей с учетом курсовых разниц). 8,5 миллиарда рублей он составил на 1 мая. С января по апрель размещено внутренних валютных гособлигаций на 196,2 миллиона долларов. Погашено валютных гособлигаций на 152,9 миллиона долларов и рублевых – на 227,2 миллиона рублей соответственно.

По данным Минфина, госдолг страны на 1 мая равен 43,7 миллиарда рублей, что на 3,8% или 1,7 миллиарда рублей меньше, чем 1 января.

 
 
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Внешний госдолг с начала года сократился на 1,3% (на 0,2 миллиарда с учетом курсовых разниц). На 1 мая он составил 16,7 миллиарда долларов.
 
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