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В Беларуси изменят или примут новую Конституцию, которая ограничит власть президента, возможно
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 31 мая, Александр Лукашенко встретился с руководителями конституционных судов нескольких стран. В процессе беседы он заявил, что в ближайшее время Конституцию Беларуси либо заменят, либо изменят. Об этом
Свое решение Лукашенко объяснил тем, что процессы ускорились, и нынешняя Конституция нашей страны начинает отставать. «Я попросил именно специалистов Конституционного суда, чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей Конституции. А потом мы сядем и обсудим», – пояснил президент.
Чего ждать?
Как
А в апреле президент
О сроках обновления (или замены) Конституции пока информации нет. Но, со слов Александра Лукашенко, это случится раньше, чем через пять лет. Но не раньше президентских и парламентских выборов, а они пройдут в ближайшие два года.
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Сегодня, 31 мая, Александр Лукашенко встретился с руководителями конституционных судов нескольких стран. В процессе беседы он заявил, что в ближайшее время...
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