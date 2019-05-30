В Беларуси изменят или примут новую Конституцию, которая ограничит власть президента, возможно

Источник материала: KYKY

Сегодня, 31 мая, Александр Лукашенко встретился с руководителями конституционных судов нескольких стран. В процессе беседы он заявил, что в ближайшее время Конституцию Беларуси либо заменят, либо изменят. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Свое решение Лукашенко объяснил тем, что процессы ускорились, и нынешняя Конституция нашей страны начинает отставать. «Я попросил именно специалистов Конституционного суда, чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей Конституции. А потом мы сядем и обсудим», – пояснил президент.

Чего ждать?

Как отметил TUT.by, впервые о Конституции в таком ключе Лукашенко заговорил в марте, во время «Большого разговора» с журналистами. Как ни странно, он предложил ограничить полномочия президента, но при этом усилить ветви власти – исполнительную и законодательную. «Может, после серьезного анализа нужно будет что-то предпринять по избирательной системе: вводить пропорциональную систему или остановиться на мажоритарной», – добавил Лукашенко.

А в апреле президент объявил , что оставлять действующую Конституцию с властными президентскими полномочиями своему преемнику он не намерен. И напоследок пообещал, что, покидая пост, уйдет насовсем – чтобы не вышло так, что «Лукашенко вроде ушел, но не ушел».

О сроках обновления (или замены) Конституции пока информации нет. Но, со слов Александра Лукашенко, это случится раньше, чем через пять лет. Но не раньше президентских и парламентских выборов, а они пройдут в ближайшие два года.