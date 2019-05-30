Из фильма про Элтона Джона, который завтра покажут в Минске, вырезали сцены с гей-сексом и наркотиками

Источник материала: KYKY

В российской версии фильма о жизни Элтона Джона «Рокетмен» вырезали сцены с гомосексуальным сексом, мужскими поцелуями и фрагментами с наркотиками. Об этом сообщили журналисты «Дождя», которые сходили на премьеру. Как выяснил TUT.by, кинокартину в Беларуси ждет та же (печальная) участь.

Из ленты убрали кадры, где Элтон встречает любовь своей жизни. Беларусам не покажут фотографий певца с его супругом. Несмотря на то, что фильм лишится, казалось бы, только пяти минут, кинокритик Антон Долин считает , что речь идет о «принципиальных пяти минутах, очень важных для художественного замысла».

Представители минского кинотеатра SilverScreen, где премьера «Рокетмена» пройдет раньше, чем в других кинотеатрах Беларуси, подтвердили информацию. Они заявили, что в Беларуси покажут ту же версию фильма, что и в России. Кадров с алкоголем мы, кстати, тоже не увидим. Со слов сотрудников, на всем рынке в СНГ эта версия – единственная.

Отметим, что в минский прокат байопик выйдет 6 июня, в SilverScreen его запустят уже завтра.