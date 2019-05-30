ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из фильма про Элтона Джона, который завтра покажут в Минске, вырезали сцены с гей-сексом и наркотиками

31.05.2019 13:12 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В российской версии фильма о жизни Элтона Джона «Рокетмен» вырезали сцены с гомосексуальным сексом, мужскими поцелуями и фрагментами с наркотиками. Об этом сообщили журналисты «Дождя», которые сходили на премьеру. Как выяснил TUT.by, кинокартину в Беларуси ждет та же (печальная) участь.

Из ленты убрали кадры, где Элтон встречает любовь своей жизни. Беларусам не покажут фотографий певца с его супругом. Несмотря на то, что фильм лишится, казалось бы, только пяти минут, кинокритик Антон Долин считает, что речь идет о «принципиальных пяти минутах, очень важных для художественного замысла».

Представители минского кинотеатра SilverScreen, где премьера «Рокетмена» пройдет раньше, чем в других кинотеатрах Беларуси, подтвердили информацию. Они заявили, что в Беларуси покажут ту же версию фильма, что и в России. Кадров с алкоголем мы, кстати, тоже не увидим. Со слов сотрудников, на всем рынке в СНГ эта версия  – единственная.

Отметим, что в минский прокат байопик выйдет 6 июня, в SilverScreen его запустят уже завтра. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В российской версии фильма о жизни Элтона Джона «Рокетмен» вырезали сцены с гомосексуальным сексом, мужскими поцелуями и фрагментами с наркотиками. Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко не исключает принятия новой Конституции Беларуси в ближайшее время
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика