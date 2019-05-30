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Oops! После замечания Кремля рейтинг Путина вырос с 31% до 72%

31.05.2019 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) пересмотрел методику оценки доверия политикам и заменил открытый вопрос респондентам на закрытый. В результате рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину вырос с 31,7 до 72,3 процента



В первом варианте вопрос звучал так: «Кому из политиков вы доверяете?». В последнем исследовании он такой: «Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете … ?». В нем пять вариантов ответов: Путин, Дмитрий Медведев, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов.

«Теперь мы прямо интересуемся у респондентов, доверяют ли они или нет лидерам отечественной политики, называя конкретные имена и фамилии», — объяснил глава ВЦИОМ Валерий Федоров в комментарии РБК.

По его словам, центр изучения общественного мнения, меняя методику опроса, пошел навстречу «многочисленным пожеланиям журналистов и их читателей, слушателей». Прошлый вопрос якобы ставил в ступор респондентов, которые мало интересуются политикой, и они обычно затруднялись с ответом, нынешний — более понятный. Он подчеркнул, что ВЦИОМ оставит оба вопроса.

Что еще известно:

Замдиректора «Левада-Центра» Денис Волков отметил, что закрытый вопрос комфортнее для власти благодаря более высоким показателям доверия президенту.

«На открытый вопрос часть респондентов просто ничего не ответит, а тут жесткий выбор: «да/нет», — сказал он РБК. Эксперт предположил, что в таких условиях опрошенные более склонны к социально одобряемым ответам.

Почему это важно:

По изначальным данным ВЦИОМ, рейтинг доверия Путину начал падать с середины 2018 года, после объявления о проведении пенсионной реформы и повышении НДС. В конце мая он достиг минимума за последние 13 лет.

30 мая в Кремле выразили недоумение: почему рейтинг доверия Путину падает, а уровень электоральной поддержки растет, и потребовали разъяснения социологов.

Опросы, касающиеся одобрения Путина, также проводит «Левада-центр». Результаты их апрельского исследования об уровне электоральной поддержки показывали, что за Путина были готовы голосовать 55 процентов россиян — это на 15 процентов меньше, чем годом ранее.

31 мая вышел последний опрос, в котором говорится, что 66 процентов россиян одобряют работу президента, противоположное мнение у 33 процентов. Показатель одобрения получился на два процента выше, чем в первые три месяца года, однако в целом он невысокий по сравнению с прошлыми годами.

 
 
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) пересмотрел методику оценки доверия политикам и заменил открытый вопрос респондентам на закрытый. В...
 
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