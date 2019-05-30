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Рубль рухнул на минимум за 4,5 месяца

31.05.2019 13:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль третий раз подряд девальвировался к доллару и евро, но сильно укрепился к российскому рублю. Это позволило ему укрепиться к валютной корзине на 0,19%.

По итогам мая валютная корзина подешевела на 1,16%. Её значение снижается уже пятый месяц подряд.

Курс доллара поднялся на 0,0036 BYN до 2,0989 BYN/USD. Это максимальный уровень за последние три недели. Доллар за предыдущие четыре торговые сессии вырос на 0,0210 BYN, но всё равно завершил май с минусом — 0,0068 BYN.

Американец непрерывно дешевеет по итогам уже пятого месяца подряд. С начала года курс доллара рухнул уже на 0,0609 рубля (−2,82%).

Курс евро вырос на 0,0054 рубля до 2,3384 BYN/EUR до максимума за 15 дней. За май европейская валюта подешевела на 0,0186 BYN (−0,79%), а с начала года курс евро обрушился на 0,1350 рубля (−5,46%). 

Евро, как и доллар, уже пятый месяц подряд дешевеет к белорусскому рублю.

Курс российского рубля рухнул на 0,0172 рубля до 3,2073 BYN/100 RUB и оказался на минимуме с середины января 2019 года. 

По итогам мая рубль РФ обвалился на −0,0572 рубля (−1,75%), а по сравнению с началом года он всё же укрепился на +0,0945 рубля(+3,04%).

Россия

Банк России существенно девальвировал российский рубль, подняв официальный курс доллара на завтра на 33 копейки до 65,3834 российских рублей и официальный курс евро на 42 копейки до 72,8436 российских рублей.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль третий раз подряд девальвировался к доллару и евро, но сильно укрепился к российскому рублю. Это позволило ему укрепиться к валютной корзине на...
 
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