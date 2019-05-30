Маски сброшены: Лукашенко заявил, что в Беларуси будет новая Конституция

В ближайшее время в Беларуси будет новая Конституция или будут вноситься правки в действующую, заявил Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран. Лукашенко отметил, что в Беларуси думают о новом этапе в связи с изменениями, которые диктует сама жизнь.





"Очень ускорились процессы. Наша Конституция начинает немножко отставать. Я попросил именно специалистов Конституционного суда, чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей Конституции. А потом мы сядем и обсудим", - сказал Лукашенко.





belta.by . При этом он уверен, что в Конституционном суде Беларуси работают исключительные профессионалы - практики, теоретики. "Отбираем каждого человека очень долго. Это люди, прошедшие жизнь, и знают, чего требует от нас сегодня народ", цитирует Лукашенко





Напомним, впервые о планах поменять Конституцию Лукашенко заявил в конце 2016 года, вступая перед депутатами обеих палат парламента. Однако с тех пор тема изменения Конституции всплывала крайне редко, и ничего конткретного о том, что именно Лукашенко не устраивает в действующей Конституции, не сообщалось.





И лишь в этом году разговоры об измении Конституции зазвучали уже настойчиво. Вначале на "Большом разговоре" 1 марта он рассказал, какие правки хотел бы в ней видеть:





"Ограничить полномочия президента. Нам придется усиливать другие ветви власти — исполнительную, законодательную. Может, после серьезного анализа нужно будет что-то предпринять по избирательной системе: вводить пропорциональную систему или остановиться на мажоритарной".





Чуть позже в апреле, обращаясь с "посланием к народу и парламенту", Лукашенко также заявил о необходимости "корректировки" Основного закона, и, в частности, о том, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию с такими сильными президентскими полномочиями.



"Надо не властью делиться, надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти", - сказал тогда Лукашенко.



Однако ни тогда, ни ранее не говорилось о необходимости принятия новой Конституции, речь шла лишь о поправках в уже действующую. Сейчас же Лукашенко впервые заявил о том, что возможно принятие новой Конституции.









некое российско-белорусское образование, о котором уже давно и настойчиво говорят в России . Но необходимость в ней может возникнуть только в одном случае - в случае создания нового государства, например,





Напомним, как раз на днях прозвучала информация о том, что белорусскому и российскому правительствам поручено подготовить предложения по "союзному государству" к 21 июня, после чего эти предложения должны быть рассмотрены Путиным и Лукашенко.





Не исключено, что заявление Лукашенко о новой Конституции, прозвучавшее именно сейчас, следует рассматривать как начало подготовки к сдаче страны.