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Лукашенко о демократии: Основное право человека - это покушать и одеться

31.05.2019 12:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко сегодня на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств ответил на упреки в авторитаризме.



Он рассказал, что, развивая в 1990-е годы Конституцию (видимо, подразумевается референдум 1996 года - прим. БП) и другие правовые акты, он исходил из существующих реалий. 

В этой связи Лукашенко ответил на упреки власти в авторитаризме: "Я никогда этого не отрицал: действительно, у нас правовая система была выстроена именно таким образом и нацелена на создание и укрепление вертикали власти, потому что после распада Советского Союза мы остались одни, плюс еще с советскими рублями. 

Нам обещали, что из советской рублевой системы мы не выходим. Потом нас кинули с этими рублями, забрав у нас товары и не оплатив. Беларуси оказались должны очень много миллиардов, но мы их не получили. Я клоню к тому, что у нас народу было нечего есть: пустые полки в республике, которая всегда была развита в этом отношении - товаров народного потребления и продуктов питания".

На этом фоне руководство Беларуси, по его словам, начали учить демократии и правам человека. "Основное право человека было покушать и одеться, чем я и занимался", - подчеркнул он, добавив: "Мы исходили из конкретной ситуации, которая существовала в нашей стране".

Он подчеркнул, что для внедрения любых реформ нужно время: штурмом ничего не возьмешь. "В Украине попробовали штурмом взять - что получили? Богатейшая страна в Европе. Они что-то неправильно делают? Все делают правильно. Так или иначе мы все идем по этому пути. И нас тоже кто-то извне подталкивает. 

Но политики существуют для того, чтобы приспособить все это для своей страны, поэтому главный фактор - это время. Расхождений в политике у нас, сидящих за этим столом, ни у кого нет: ни у Запада, ни у Востока. Кто-то быстрее идет к демократии, кто-то медленнее. Кто-то обжегся на этой демократии, в том числе на Западе. 

Я часто привожу пример: Германия, страна порядка, достукалась до того, что девчонки в школу боятся ходить в юбках. Это нормально?" - спросил Лукашенко.


Не обошел стороной Лукашенко и события во Франции: "Я не хотел бы, чтобы в Беларуси подобное происходило. Это во Франции! Всегда продвинутой и спокойной стране. Посмотрите, что творится в Соединенных Штатах Америки. 

Я на Мюнхенской конференции однажды сказал: вы, нас критикуя, не забывайте про наш опыт, ибо вам придется в какой-то части вернуться к нему, чтобы сохранить мир и стабильность в своих государствах".



 
 
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Лукашенко сегодня на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств ответил на упреки в авторитаризме.
 
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