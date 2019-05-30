31 мая и 1,2 июня — акция выходного дня во всех магазинах «Радуга».
Баклажан, кг — 3.99 руб.
Капуста ранняя, кг — 1.89 руб.
Перец оранжевый, кг — 4.99 руб.
Шашлык из ЦБ в маринаде — 6.99 руб.
Шашлык «Праздничный» охл. — 9.99 руб.
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Акция выходного дня во всех магазинах «Радуга»
31.05.2019 — Разное | Новости Дзержинска
Источник материала: Новости Дзержинска
31 мая и 1,2 июня — акция выходного дня во всех магазинах «Радуга».
Баклажан, кг — 3.99 руб.
Капуста ранняя, кг — 1.89 руб.
Перец оранжевый, кг — 4.99 руб.
Шашлык из ЦБ в маринаде — 6.99 руб.
Шашлык «Праздничный» охл. — 9.99 руб.
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31 мая и 1,2 июня — акция выходного дня во всех магазинах «Радуга».
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