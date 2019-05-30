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В лесах созрела первая земляника, ее уже продают на рынке. Но цена «кусается»

31.05.2019 15:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Комаровском рынке появилась первая лесная земляника. За стаканчик 200 граммов просят 5 рублей.


Цена пока кусается, потому что массовое созревание ягод еще не началось. Но чуть позже земляника станет дешевле, говрят продавцы.

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На первые ягоды цена немаленькая, но чуть позже она упадет, когда начнется массовое созревание.
 
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