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В лесах созрела первая земляника, ее уже продают на рынке. Но цена «кусается»
Источник материала: Tut.by
На Комаровском рынке появилась первая лесная земляника. За стаканчик 200 граммов просят 5 рублей.
Цена пока кусается, потому что массовое созревание ягод еще не началось. Но чуть позже земляника станет дешевле, говрят продавцы.
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На первые ягоды цена немаленькая, но чуть позже она упадет, когда начнется массовое созревание.
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