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Лукашенко: В Беларуси демократии и свободы не меньше, чем в других странах
31.05.2019 15:09 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Глава государства пояснил, что более жесткий порядок связан с отсутствием богатства, как в той же России.
31 мая прошла встреча Александра Лукашенко с руководителями конституционных судов зарубежных стран.
На встрече глава белорусского государства заявил, что в Беларуси демократии и свободы не меньше, чем в других странах.
Демократии и свободы не меньше, но, возможно, мы более жестко требуем порядка, — отметил Лукашенко.
Глава государства пояснил, что более жесткий порядок связан с отсутствием богатства, как в той же России. Там могут позволить себе ошибку и быстро ее исправить за счет огромных богатств.
В Беларуси аналогичных ресурсов нет, и поэтому реформы идут более медленно. В противном случае допущенные ошибки могут дорого стоить государству. Образовавшиеся «дыры» залатать будет нечем.
Мы идем как по тонкому льду, чтобы не оступиться. Денег и времени на исправление нет. Если отстанем, то уже не догоним, — высказался глава государства.
Также Лукашенко обратил внимание, что при разработке Конституции учитывался опыт оплотов демократии — Франции и США.
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Глава государства пояснил, что более жесткий порядок связан с отсутствием богатства, как в той же России.
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