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Лукашенко: В Беларуси демократии и свободы не меньше, чем в других странах

31.05.2019 15:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко: В Беларуси демократии и свободы не меньше, чем в других странах

Глава государства пояснил, что более жесткий порядок связан с отсутствием богатства, как в той же России.

31 мая прошла встреча Александра Лукашенко с руководителями конституционных судов зарубежных стран.

На встрече глава белорусского государства заявил, что в Беларуси демократии и свободы не меньше, чем в других странах.

Демократии и свободы не меньше, но, возможно, мы более жестко требуем порядка, — отметил Лукашенко.

Глава государства пояснил, что более жесткий порядок связан с отсутствием богатства, как в той же России. Там могут позволить себе ошибку и быстро ее исправить за счет огромных богатств.  

В Беларуси аналогичных ресурсов нет, и поэтому реформы идут более медленно. В противном случае допущенные ошибки могут дорого стоить государству. Образовавшиеся «дыры» залатать будет нечем.

Мы идем как по тонкому льду, чтобы не оступиться. Денег и времени на исправление нет. Если отстанем, то уже не догоним, — высказался глава государства.

Также Лукашенко обратил внимание, что при разработке Конституции учитывался опыт оплотов демократии — Франции и США.

 
 
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Глава государства пояснил, что более жесткий порядок связан с отсутствием богатства, как в той же России.
 
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