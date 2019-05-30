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«Чемпионат»: Вудкрофт близок к возвращению в минское «Динамо», Грабовский станет его помощником
Источник материала: Tut.by
Как стало известно
49-летний Крэйг Вудкрофт возглавлял минский клуб в сезоне-2016/17. При нем «Динамо» с рекордным для себя результатом в регулярном чемпионате пробилось в плей-офф, правда, в четвертьфинале Западной конференции уступило «Локомотиву» (1-4). По окончании сезона канадец покинул «зубров», после чего получил вдогонку порцию негативных высказываний в свой адрес от руководителей минского "Динамо".
14 мая 2019 года на заседании исполкома Национального олимпийского комитета была утверждена кандидатура Александра Андриевского. Однако позже генеральный директор «зубров» Дмитрий Басков объявил о срыве переговоров по контракту.
Накануне российский журналист Игорь Еронко сообщил о
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Канадский специалист Крэйг Вудкрофт близок к возвращению на пост главного тренера минского «Динамо». Ожидается, что в его тренерский штаб войдут Михаил...
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