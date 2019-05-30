|
В Барановичах при столкновении Mercedes и Kawasaki пострадал мотоциклист
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 30 мая примерно в полпятого вечера в Барановичах столкнулись грузовик и мотоцикл.
Как
В результате столкновения мотоциклист получил травмы и был доставлен в медучреждение. Отмечается, что у водителя мотоцикла не было прав на вождение этого транспортного средства.
Ведётся проверка.
Весной 2019 года в Гродно водитель легковушки не пропустил мотоциклиста.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 30 мая примерно в полпятого вечера в Барановичах столкнулись грузовик и мотоцикл. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, нетрезвый...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)