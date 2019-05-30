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«Друзья из Новой Зеландии сказали: «Ну, это же сказка-город!». Художники, что пишут Минск
Источник материала: СТВ
Как столичные художники признаются родному городу в любви, и кто его помнит ещё на черно-белых фото, рассказываем в программе «Минск и минчане».
На полотнах Анны Гадировой шумят аллеи и благоухает сирень. Зелёный Минск – её кислород. Просторные парки вдохновляют художницу, и она питает своей гармонией окружающих. Здесь отражается жар-птица, грустит старая верба и расцветает молодая черёмуха.
Природа для минчанки, как состояние души. В каждом пейзаже – своя философия.
Анна Гадирова останавливает взгляды минчан в тенистых скверах, чтобы они смогли в спешке разглядеть красоту города и влюбиться в него заново. Каждый день неповторим, со своим цветом и запахом. Поэтому так важно ценить здесь и сейчас.
Минск Галины Левиной – ностальгия по 80-ым. Архитектор мастерски передала атмосферу Верхнего города. Когда дома утопали в зелени, а на центральных улочках колыхалось бельё. Акварельный и графичный, грациозный и сутулый, трогательный и смешной. В этих моментах многие узнают свои детство и юность…
Тогда Зыбицкая была Торговой, а с берега Свислочи просматривалась панорама всего города. Параллели с прошлым выдают фронтоны и бурый кирпич.
Неспешный, без пробок и суеты. В Минске Анатолий Белявский нашел музу ещё в студенчестве. Так мядельские озера продолжились столичной Свислочью. Контраст между высокой архитектурой и деревенскими двориками привлекает художника. Ему повезло творить в послевоенном сердце Минска – Осмоловке. Колоритный квартал до сих пор дарит новые идеи.
На уютных полотнах можно погрустить с прохожими и найти красоту в повседневном. Художник мечтает написать свой рассказ о старо-новом Минске.
Анатолий Белявский:
С экскурсиями по живописному Минску не расстаёмся! Впереди ещё много открытий и масляно-акварельных признаний в чувствах родной столице!
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Как столичные художники признаются родному городу в любви, и кто его помнит ещё на черно-белых фото, рассказываем в программе «Минск и минчане». На полотнах Анны...
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