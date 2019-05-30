ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Друзья из Новой Зеландии сказали: «Ну, это же сказка-город!». Художники, что пишут Минск

31.05.2019 15:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Как столичные художники признаются родному городу в любви, и кто его помнит ещё на черно-белых фото, рассказываем в программе «Минск и минчане».

«Друзья из Новой Зеландии сказали: «Ну, это же сказка-город!». Художники, что пишут Минск

На полотнах Анны Гадировой шумят аллеи и благоухает сирень. Зелёный Минск – её кислород. Просторные парки вдохновляют художницу,  и она питает своей гармонией окружающих. Здесь отражается жар-птица, грустит старая верба и расцветает молодая черёмуха.

Природа для минчанки, как состояние души. В каждом пейзаже – своя философия.

«Друзья из Новой Зеландии сказали: «Ну, это же сказка-город!». Художники, что пишут Минск

«Друзья из Новой Зеландии сказали: «Ну, это же сказка-город!». Художники, что пишут Минск

Анна Гадирова, художник:
Этот сюжет на площади Победы я выбрала, потому что он вызвал у меня ассоциации с войной и миром одновременно. Эти ели – это такой цвет хаки – военное что-то такое, суровое. И сразу за ними мир, весна. Мне нравится писать людей в парке. В домах люди живут, работают, варят еду, проверяют уроки у детей, а когда выходят на природу, это совершенно другое настроение.

«Друзья из Новой Зеландии сказали: «Ну, это же сказка-город!». Художники, что пишут Минск

Анна Гадирова останавливает взгляды минчан в тенистых скверах, чтобы они смогли в спешке разглядеть красоту города и влюбиться в него заново. Каждый день неповторим, со своим цветом и запахом. Поэтому так важно ценить здесь и сейчас.

Анна Гадирова:
Лошицкий парк – он такой исторический, пейзажный, вид запущенности. И в то же время есть архитектура обновлённая красивая. Парк Победы – был послепасхальный день такой солнечный! Все люди вышли погулять, и удивительная была красота. Там столько интересных точек зрения, но к ним надо присмотреться. Ну, и не хочется мешать. Там много отдыхает влюблённых, прекрасных молодых людей. Они там, как в гнездышках, сидят.

Минск Галины Левиной – ностальгия по 80-ым. Архитектор мастерски передала атмосферу Верхнего города. Когда дома утопали в зелени, а на центральных улочках колыхалось бельё. Акварельный и графичный, грациозный и сутулый, трогательный и смешной. В этих моментах многие узнают свои детство и юность…

«Друзья из Новой Зеландии сказали: «Ну, это же сказка-город!». Художники, что пишут Минск

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:
Я приходила в старый город, у меня был мольберт. И в воскресное утро, когда город спал, это было очень приятное состояние, потому что в этих домах жили люди, и только они начали просыпаться, с какими-то запахами своими, с яичницей. То, чем пахнет семья, дом.

«Друзья из Новой Зеландии сказали: «Ну, это же сказка-город!». Художники, что пишут Минск

Тогда Зыбицкая была Торговой, а с берега Свислочи просматривалась панорама всего города. Параллели с прошлым выдают фронтоны и бурый кирпич.

Галина Левина:
Даже видно это кирпичное здание, которое сейчас отреставрировано, виден дом с фронтоном. Справа здания, конечно, не было. Очень высокий рельеф, и естественный такой зелёный откос он тоже входил в этот рассказ о Минске.

Неспешный, без пробок и суеты. В Минске Анатолий Белявский нашел музу ещё в студенчестве. Так мядельские озера продолжились столичной Свислочью. Контраст между высокой архитектурой и деревенскими двориками привлекает художника. Ему повезло творить в послевоенном сердце Минска – Осмоловке. Колоритный квартал до сих пор дарит новые идеи.   

«Друзья из Новой Зеландии сказали: «Ну, это же сказка-город!». Художники, что пишут Минск

Анатолий Белявский, художник:
Судьба Минска тяжёлая, он встал из руин, но встал он на крепких ногах с широкими плечами. Сейчас он становится, вообще, европейским городом таким. Появилась современная архитектура. Даже можно её считать фантастической.

На уютных полотнах можно погрустить с прохожими и найти красоту в повседневном. Художник мечтает написать свой рассказ о старо-новом Минске.

«Друзья из Новой Зеландии сказали: «Ну, это же сказка-город!». Художники, что пишут Минск

Галина Левина:
Есть места, которые, как десерт. Ты редко туда приходишь для того, чтобы испытать чувства определённые.

Анатолий Белявский:
Минску не хватает туристов. Его знают хорошо, но, мне кажется, что этот город достоин того, чтобы им восхищались везде. Были у меня друзья из Новой Зеландии. Они сказали: «Ну, это же сказка-город!»

«Друзья из Новой Зеландии сказали: «Ну, это же сказка-город!». Художники, что пишут Минск

Анна Гадирова:
В Минске не хватает пленэров на природе. Почему бы и нет? Ведь это же так здорово! Тем более – сейчас люди приедут на спартакиаду. И я надеюсь, что художники напишут интересный Минск, чтобы люди могли даже увезти с собой частичку этой красоты.

С экскурсиями по живописному Минску не расстаёмся! Впереди ещё много открытий и масляно-акварельных признаний в чувствах родной столице!

Люди в материале: Анна Гадирова, Галина Левина, Анатолий Белявский
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как столичные художники признаются родному городу в любви, и кто его помнит ещё на черно-белых фото, рассказываем в программе «Минск и минчане». На полотнах Анны...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вулкан Этна начал извержение. Видеофакт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика