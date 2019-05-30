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Вулкан Этна начал извержение. Видеофакт
Источник материала: СТВ
Новости мира. На Сицилии проснулся самый высокий действующий вулкан Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ночью 30 мая началось извержение Этны. Из огнедышащей горы вырываются потоки раскалённой лавы и пепла. Хотя пока активность вулкана не представляет опасности, власти решили временно закрыть аэропорты в зоне бедствия.
Доступ к Этне также ограничили.
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Новости мира. На Сицилии проснулся самый высокий действующий вулкан Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ночью 30 мая началось извержение Этны. Из...
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