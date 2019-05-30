|
Новым мэром Риги стал экс-глава МВД
Источник материала: СТВ
Новости Латвии. Новым мэром Риги избран экс-глава МВД Латвии Дайнис Турлайс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За его утверждение проголосовали 32 депутата самоуправления из 60. Депутат назвал приоритетом своей работы борьбу с коррупцией.
Напомним, Нил Ушаков, предыдущий глава города, был избран в Европарламент и официально подал в отставку спустя почти 10 лет работы в должности мэра.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Латвии. Новым мэром Риги избран экс-глава МВД Латвии Дайнис Турлайс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За его утверждение проголосовали 32...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)