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Новым мэром Риги стал экс-глава МВД

31.05.2019 15:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Латвии. Новым мэром Риги избран экс-глава МВД Латвии Дайнис Турлайс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Новым мэром Риги стал экс-глава МВД

За его утверждение проголосовали 32 депутата самоуправления из 60. Депутат назвал приоритетом своей работы борьбу с коррупцией.

Новым мэром Риги стал экс-глава МВД

Напомним, Нил Ушаков, предыдущий глава города, был избран в Европарламент и официально подал в отставку спустя почти 10 лет работы в должности мэра.

Люди в материале: Дайнис Турлайс
 
 
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Новости Латвии. Новым мэром Риги избран экс-глава МВД Латвии Дайнис Турлайс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  За его утверждение проголосовали 32...
 
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