«Шанс есть всегда. Может он не такой большой». Тренер сборной Беларуси по футболу - о матче против Германии

Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко рассказал о предстоящих матчах квалификации чемпионата Европы против команд Германии и Северной Ирландии.

А еще Игорь Николаевич поделился информацией о подготовке команды, порассуждал о смене поколений в Германии и Беларуси, рассказал о поддержке нового руководителя федерации футбола, а также о поездке на финал Лиги чемпионов в Мадрид.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Вы чувствуете поддержку со стороны нового руководства федерации футбола?

— Пришло новое руководство, которое хочет, чтобы сборная играла, показывала хороший футбол и добивалась результата, невзирая на соперников. Поддержка чувствуется. Все, что нужно для подготовки команды делается.

7 июня Владимир Базанов пообщается с командой, вернувшись из командировки. И ребята тоже почувствуют и внимание, и поддержку.

— В составе сборной много игроков из чемпионата России, где сезон завершен. Как они поддерживают форму?

— Да, ребята поддерживают форму под нашим присмотром. Там чемпионат закончился 26 мая. Здесь не такой большой перерыв, поэтому проблем не вижу. А вот Шикавка, который играет в Греции и Корзун, выступающий в Азии завершили чемпионаты раньше.

Поэтому мне важно дать им больший импульс. А футболисты, которые играют в России, чисто в поддерживающем режиме отработают эту неделю и приступят к полноценному тренировочному процессу.

— В расширенном составе было 28 игроков. Все приедут на сбор?

— Я должен буду официально выбрать 23 футболиста. А расширенный список я называл, если вдруг кто-то получит травму.

Например, Александр Макась из «Ислочи» получил повреждение. Семейные обстоятельства не позволяют Мише Сивакову приехать в расположение команды. Хотя, он всегда готов приехать и помочь. Баланович тоже травму получил.

Случается форс-мажор, но уже окончательный список будет после этого тура чемпионата Беларуси. На данный момент вызваны все сильнейшие.

Вернулись к Мише Гордейчуку, который в Казахстане выступает. Тот же Никита Наумов приедет. Вызвали всех, кто в хорошей форме и поможет нам.

— Прошедший финал кубка Беларуси вас не удивил результатом?

— Кубок тем и хорош, что может преподнести сюрприз. Играли две хорошие команды, которые дошли до финала. Не стал бы бросать камень в огород «Витебска», который очень достойно выглядел.

Да, ресурс, которым команда располагает, может быть не позволил действовать первым номером. Но еще раз говорю, игра была поставлена, виден план на игру. Просто «Шахтер» оказался сильнее.

— Внимательно следите за сборной Германии — будущим соперником в отборе на Евро?

— Конечно, мы игры просматриваем, анализируем, изучаем игровые схемы. И уже знакомы с приблизительным списком игроков, которых Йоахим Лев планирует вызвать на сбор. В этом направлении ведется плотная работа.

— Йоахим Лев в последнем интервью сказал, что команда переживает процесс смены поколений. Причем, он очень ему нравится. Это может помочь нашей команде?

— Я бы сказал, что этот процесс у них уже завершился — просто сейчас идет определенная притирка. Чемпионат мира дал им очень сильный толчок в этом плане. В Лиге Наций они уже играли обновленным составом. И сейчас очень достойно сыграли с Голландией, и домашняя игра с Сербией…

Лев доволен, что у него молодые, голодные футболисты, которые еще не выигрывали титулов. И они уже все играют на очень хорошем уровне.

— Есть ли у нас шанс дома эту азартную команду обыграть?

— Шанс есть всегда. Может он не такой большой, но есть. И момент психологии очень важен, чтобы ребята понимали — обыграть можно любого соперника. Естественно, нужно приложить все свое мастерство и даже немного больше. Нужно выжать все из себя.

— Не думаете, что некоторые игроки, у которых завершен сезон, уже мысленно в отпуске, им не хватит мотивации?

— С таким соперником мотивация будет зашкаливать. Желание сыграть и обыграть будет велико. С Германией многие за всю свою карьеру могут больше и не сыграть. А здесь есть очень хороший шанс. И это должно придать команде дерзости, и это будет очень важно.

— Свои последние и важные победы сборная Беларуси одерживала в Минске. А сейчас придется возвращаться в Борисов…

— Я не стал бы проводить аналогии. Разницы нам нет, где играть. Важно, чтобы пришли болельщики и поддержали команду. Естественно, в Минске побольше стадион и на Германию стадион был бы полон. У нас была бы более мощная поддержка.

Но в Борисове момент чисто футбольного стадиона, без беговых дорожек есть свои положительные нюансы. Не стал бы говорить, что в Минске какой-то счастливый стадион для сборной, а какой-то нет.

— И все же болельщики пойдут смотреть на Германию или болеть за наших?

— Я надеюсь, что люди придут посмотреть хороший футбол в исполнении обеих команд.

— Совсем недавно у вас еще была беседа с Тимофеем Калачевым, а на днях он завершил карьеру. Глеб проводит последний сезон. Может быть, им нашлось бы место в вашей сборной?

— Может… Но здесь важно в первую очередь желание самих ребят. Если готов и Саша и Тимофей, то работу можно найти.

— Вернемся к квалификации чемпионата Европы. Какой результат будет приемлем для вас в ближайших двух матчах?

— Я бы не стал конкретизировать. Набор очков в этих играх — это будет положительный результат.

— Лига Наций турнир, который еще не скоро, но он очень важен. Следите за соперниками?

— Слежу в первую очередь за Грузией, с которой нам играть в полуфинале. Она проиграла два матча — дома Швейцарии и на выезде Ирландии. Могу сказать, что в этой сборной выросло молодое поколение, которое играет в неплохих клубах.

— И уже совсем скоро наш ждет футбол высшего качества. В букмекерской компании Parimatch считают, что «Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов. Собираетесь на финал?

— Раньше не так часто бывал на финалах таких турниров. Но сейчас появилась возможность, когда стал тренером сборной. В прошлом году был в Киеве. Сейчас полетим в Мадрид.

Надеешься всегда на хороший футбол с забитыми мячами. Хотя, мне как специалисту очень интересно посмотреть, как строят игру команды. В клубе было тяжело выкроить время, а работая тренером сборной, посчастливится побывать.

В прошлый раз по билетам обычным проходили, сидели среди простых болельщиков. Рядом с собой звезд мирового футбола не видел. Естественно, если будет возможность с кем-нибудь там поговорить или познакомиться, то пообщаемся.

Материал подготовлен при содействии пресс-служба Parimatch.