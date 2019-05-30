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Под Минском рейсовый автобус съехал в кювет, есть пострадавшие

31.05.2019 15:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рейсовый автобус съехал в кювет на трассе Н8951 Приморье — Бовбли — Рогово в Минском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.


Авария произошла днем 31 мая. По предварительной информации, автобус № 215 (ДС «Карастояновой» — Бровки) ехал по трассе Н8951 со стороны столицы. В какой-то момент водитель не справился с управлением, в результате чего автобус через встречную полосу вылетел в кювет.


На место ДТП прибыли два автомобиля скорой медицинской помощи. Как сообщают очевидцы, несколько человек получили травмы. Серьезно в аварии никто не пострадал.

На данную автодорогу неоднократно жаловались местные жители. По их словам, трасса опасна для передвижения транспортных средств и уже более 40 лет нуждается в реконструкции.


Так выглядит автодорога Н8951

В Миноблисполкоме и КУП «Минскоблдорстрой» сообщили, что на участок автомобильной дороги Н8951 Приморье — Бовбли — Рогово (1,1−8 км) разработана проектно-сметная документация, которая предусматривает укрепление обочин, замену дефектных дорожных знаков, устройство горизонтальной разметки. Работы по текущему ремонту указанного участка будут выполнены до 1 сентября 2019 года. Однако капитальный ремонт и реконструкция этой дороги госпрограммой на 2017−2020 годы не предусмотрены.

 
 
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На место ДТП прибыли два автомобиля скорой медицинской помощи. Как сообщают очевидцы, несколько человек получили травмы. Серьезно в аварии никто не пострадал.
 
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