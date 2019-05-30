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Под Минском рейсовый автобус съехал в кювет, есть пострадавшие
Источник материала: Tut.by
Рейсовый автобус съехал в кювет на трассе Н8951 Приморье — Бовбли — Рогово в Минском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
Авария произошла днем 31 мая. По предварительной информации, автобус № 215 (ДС «Карастояновой» — Бровки) ехал по трассе Н8951 со стороны столицы. В какой-то момент водитель не справился с управлением, в результате чего автобус через встречную полосу вылетел в кювет.
На место ДТП прибыли два автомобиля скорой медицинской помощи. Как сообщают очевидцы, несколько человек получили травмы. Серьезно в аварии никто не пострадал.
На данную автодорогу неоднократно
В Миноблисполкоме и КУП «Минскоблдорстрой»
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На место ДТП прибыли два автомобиля скорой медицинской помощи. Как сообщают очевидцы, несколько человек получили травмы. Серьезно в аварии никто не пострадал.
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