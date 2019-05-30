ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мастер-класс для будущих родителей и родителей детей от 0 до 3 лет «Дети в безопасности»

31.05.2019 — Разное | Кобринский вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кобринский вестник

Мастер-класс для будущих родителей и родителей детей от 0 до 3 лет «Дети в безопасности»

Уважаемые жители г. Кобрина!

2 июня 2019 года (воскресенье)  на площадке ТЦ «Полесье» в рамках Праздника игры и игрушек Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Республике Беларусь организует мастер-классы для будущих родителей и родителей детей от 0 до 3 лет «Дети в безопасности».

Семинары Натальи Навроцкой для родителей и будущих родителей состоятся в 12.00 – 13.00 и в 15.00 – 16.00.

Данное мероприятие проводится в рамках инициативы «Дети в безопасности», которая реализуется в рамках проекта международной технической помощи «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» («БЕЛМЕД»), финансируемого Европейским Союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Инициатива «Дети в безопасности» призвана помогать молодым родителям защищать деток от опасностей и неприятных случайностей.

Основная идея: формирование осознанного поведения родителей детей от 0 до 3 лет, направленного на создание безопасной гармоничной среды для развития ребенка. 

В 13.30 – 14.30 вас ждет музыкальный мастер-класс от группы «Нагуаль» для детей от 7 до 14 лет.

В программе: танцы выше головы, красивые мелодии, разудалые и одновременно деликатные музыканты, живые инструменты (скрипка, барабаны, дудочки, хэппи-драм, гитара и бас-гитара, укулеле и др.)

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мастер-класс для будущих родителей и родителей детей от 0 до 3 лет «Дети в безопасности»
 
Новости дня
Новости разные
 
Чемпионы мира, Европы и Олимпиады стали послами матча Европа - США, который через 100 дней пройдет в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика