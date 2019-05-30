Мастер-класс для будущих родителей и родителей детей от 0 до 3 лет «Дети в безопасности»

Источник материала: Кобринский вестник





Уважаемые жители г. Кобрина!

2 июня 2019 года (воскресенье) на площадке ТЦ «Полесье» в рамках Праздника игры и игрушек Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Республике Беларусь организует мастер-классы для будущих родителей и родителей детей от 0 до 3 лет «Дети в безопасности».

Семинары Натальи Навроцкой для родителей и будущих родителей состоятся в 12.00 – 13.00 и в 15.00 – 16.00.

Данное мероприятие проводится в рамках инициативы «Дети в безопасности», которая реализуется в рамках проекта международной технической помощи «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» («БЕЛМЕД»), финансируемого Европейским Союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Инициатива «Дети в безопасности» призвана помогать молодым родителям защищать деток от опасностей и неприятных случайностей.

Основная идея: формирование осознанного поведения родителей детей от 0 до 3 лет, направленного на создание безопасной гармоничной среды для развития ребенка.

В 13.30 – 14.30 вас ждет музыкальный мастер-класс от группы «Нагуаль» для детей от 7 до 14 лет.

В программе: танцы выше головы, красивые мелодии, разудалые и одновременно деликатные музыканты, живые инструменты (скрипка, барабаны, дудочки, хэппи-драм, гитара и бас-гитара, укулеле и др.)