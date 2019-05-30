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«Минск-арена» станет одной из самых востребованных площадок II Европейских игр

31.05.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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«Минск-арена» станет одной из самых востребованных площадок II Европейских игр

II Европейские игры – крупнейший в истории Беларуси мультиспортивный форум, который пройдет в столице с 21 по 30 июня 2019 года. Соревнования
в 15 видах спорта, 8 из которых станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио, пройдут на 12 спортивных объектах Минска.

31 мая 2019 года состоялась церемония подписания договора, согласно которому объект перешел в исключительное пользование фонду «Дирекция
II Европейских игр 2019 года» для подготовки и проведения соревнований. Участие в мероприятии приняли директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин и генеральный директор МКСК «Минск-арена» Николай Ананьев.

По словам руководителя многофункционального комплекса, арена обладает достаточным опытом проведения крупнейших международных соревнований:

– В активе нашей арены уже немало успешных спортивных проектов, но это никогда не позволяло нам расслабиться, потому что каждый новый старт – это новый вызов, неизменным остается одно: мы всегда готовы к выполнению задач
по проведению мероприятий любого формата на самом высоком уровне. И я уверен, что II Европейские игры не станут для нас исключением.

МКСК «Минск-арена» включает в себя четыре сооружения: спортивно-зрелищную арену, вмещающую в себя 15000 зрителей; здание велодрома вместимостью 2000 мест, конькобежный стадион (3000 мест) и многоуровневую стоянку. Объект имеет сложное техническое исполнение, а также обладает уникальным сценическим комплексом, не имеющим аналогов в Республике Беларусь, самым современным оборудованием и оснащением, которое полностью соответствует всем профессиональным требованиям.

– Для нас «Минск-арена» выделяется в общем перечне объектов, поскольку здесь одновременно пройдут не только соревнования по нескольким видам программы, но и разместится одна из официальных фан-зон II Европейских игр 2019 года. – отметил Георгий Катулин. – Особенно хочется подчеркнуть уровень взаимопонимания и взаимодействия, сложившегося между сотрудниками Дирекции и спортивных объектов. Я не сомневаюсь, что благодаря слаженной работе всех служб и популярности проводимых здесь видов спорта «Минск-арена» станет одной из самых востребованных площадок среди болельщиков и гостей столицы.
На данный момент уже отработаны все алгоритмы трансформации площадки для проведения различных дисциплин – по итогам тестовых соревнований нами была получена положительная оценка предложенных решений со стороны Европейского гимнастического союза.

Напомним, с 22 по 30 июня комплекс примет соревнования по гимнастическим видам (художественная гимнастика, спортивная гимнастика, аэробика, акробатика, прыжки на батуте), а с 27 по 30 – по велоспорту на треке. Стоимость билетов составит от 7 до 30 белорусских рублей.

Билеты на все соревнования, а также на церемонии открытия и закрытия II Европейских игр доступны во всех кассах официального билетного оператора Игр – компании Тикетпро – а также на сайте www.minsk2019.ticketpro.by. Стоимость билетов в кассах не отличается от стоимости билетов на сайте www.minsk2019.ticketpro.by.

 
Теги: Минск
 
 
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