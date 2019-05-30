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«Минск-арена» станет одной из самых востребованных площадок II Европейских игр
31.05.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
II Европейские игры – крупнейший в истории Беларуси мультиспортивный форум, который пройдет в столице с 21 по 30 июня 2019 года. Соревнования
31 мая 2019 года состоялась церемония подписания договора, согласно которому объект перешел в исключительное пользование фонду «Дирекция
По словам руководителя многофункционального комплекса, арена обладает достаточным опытом проведения крупнейших международных соревнований:
– В активе нашей арены уже немало успешных спортивных проектов, но это никогда не позволяло нам расслабиться, потому что каждый новый старт – это новый вызов, неизменным остается одно: мы всегда готовы к выполнению задач
МКСК «Минск-арена» включает в себя четыре сооружения: спортивно-зрелищную арену, вмещающую в себя 15000 зрителей; здание велодрома вместимостью 2000 мест, конькобежный стадион (3000 мест) и многоуровневую стоянку. Объект имеет сложное техническое исполнение, а также обладает уникальным сценическим комплексом, не имеющим аналогов в Республике Беларусь, самым современным оборудованием и оснащением, которое полностью соответствует всем профессиональным требованиям.
– Для нас «Минск-арена» выделяется в общем перечне объектов, поскольку здесь одновременно пройдут не только соревнования по нескольким видам программы, но и разместится одна из официальных фан-зон II Европейских игр 2019 года. – отметил Георгий Катулин. – Особенно хочется подчеркнуть уровень взаимопонимания и взаимодействия, сложившегося между сотрудниками Дирекции и спортивных объектов. Я не сомневаюсь, что благодаря слаженной работе всех служб и популярности проводимых здесь видов спорта «Минск-арена» станет одной из самых востребованных площадок среди болельщиков и гостей столицы.
Напомним, с 22 по 30 июня комплекс примет соревнования по гимнастическим видам (художественная гимнастика, спортивная гимнастика, аэробика, акробатика, прыжки на батуте), а с 27 по 30 – по велоспорту на треке. Стоимость билетов составит от 7 до 30 белорусских рублей.
Билеты на все соревнования, а также на церемонии открытия и закрытия II Европейских игр доступны во всех кассах официального билетного оператора Игр – компании Тикетпро – а также на сайте
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> II Европейские игры – крупнейший в истории Беларуси мультиспортивный форум, который пройдет в столице с 21 по 30 июня 2019 года. Соревнования в 15 видах спорта, 8 из...
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