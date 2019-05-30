|
Беларусь попала в рейтинг стран для счастливого детства
Источник материала: KYKY>
Благотворительная организация Save the Children («Спаси детей»)
Рейтинг приурочили к Международному дню защиты детей, который празднуют 1 июня (уже завтра). В нем учитывали восемь показателей: уровень заботы о здоровье, возможности образования, использование труда, количество браков, подростковых беременностей, насилия среди несовершеннолетних.
Результаты
В топ-10 списка вошли такие страны, как Швеция, Финляндия, Норвегия, Словения, Германия, Ирландия, Италия, Южная Корея и Бельгия (в порядке мест от первого до десятого). Десятку стран с худшими условиями для детей признали следующие государства (в порядке возрастания): Буркина-Фасо, Республика Конго, Гвинея, Нигерия, Сомали, Южный Судан, Мали, Чад, Республика Нигер и Центральная Африка.
Беларусь оказалась на 34-м месте: в 2018-м мы занимали 35-е место, еще раньше – 36-е. Для сравнения со странами-соседями: Польша оказалась на 25-м месте, Латвия – на 27-м, Литва – на 19-м, Россия – на 38-м, Украина – на 42-м.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)