Беларусь попала в рейтинг стран для счастливого детства

Источник материала: KYKY

Благотворительная организация Save the Children («Спаси детей») опубликовала результаты рейтинга стран, в которых у детей наиболее счастливое детство. Хорошая новость: в сравнении с 2018 годом Беларусь улучшила свои результаты. Мы поднялись на одну строчку вверх и теперь занимаем 34-е место из 176 возможных.

Рейтинг приурочили к Международному дню защиты детей, который празднуют 1 июня (уже завтра). В нем учитывали восемь показателей: уровень заботы о здоровье, возможности образования, использование труда, количество браков, подростковых беременностей, насилия среди несовершеннолетних.

Результаты

В топ-10 списка вошли такие страны, как Швеция, Финляндия, Норвегия, Словения, Германия, Ирландия, Италия, Южная Корея и Бельгия (в порядке мест от первого до десятого). Десятку стран с худшими условиями для детей признали следующие государства (в порядке возрастания): Буркина-Фасо, Республика Конго, Гвинея, Нигерия, Сомали, Южный Судан, Мали, Чад, Республика Нигер и Центральная Африка.

Беларусь оказалась на 34-м месте: в 2018-м мы занимали 35-е место, еще раньше – 36-е. Для сравнения со странами-соседями: Польша оказалась на 25-м месте, Латвия – на 27-м, Литва – на 19-м, Россия – на 38-м, Украина – на 42-м.