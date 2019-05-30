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Стартует конкурс по отбору инновационных проектов

31.05.2019 16:06 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Брестский облисполком объявляет открытый конкурс по отбору инновационных проектов, финансируемых с привлечением средств инновационного фонда Брестского областного исполнительного комитета в 2020 году.

Стартует конкурс по отбору инновационных проектов

Подача документов на участие в конкурсе проводится в соответствии с Инструкцией о порядке проведения открытого конкурсного отбора и ведомственной научно-технической экспертизы, утвержденной решением Брестского областного Совета депутатов от 10 марта 2017 года №259.

Заявление на участие с прилагаемыми документами принимаются с 3 по 28 июня по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 11, каб. 129, комитет экономики облисполкома. Телефон для справок: 8 (0162) 20-97-88, 20-97-41. Дополнительная информация размещена на сайте Брестского облисполкома в разделе «Экономика», подразделе «Инновационная деятельность».

Формы принимаются на бумажном носителе в 3-х экземплярах и на электронном носителе, и (или) направляются по электронной почте omr@brest-region.by, заверенные подписью руководителя и печатью.

М. Л. Баценко, 

председатель комитета экономики.

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Теги: Брест
 
 
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Брестский облисполком объявляет открытый конкурс по отбору инновационных проектов, финансируемых с привлечением средств инновационного фонда Брестского...
 
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