Соболенко - критикам: Пусть мой ответ хейтеров и не убедит. Но я говорю откровенно, что они неуклюжи

Источник материала: Tut.by

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, проигравшая во 2-м круге одиночного разряда «Ролан Гаррос», в интервью корреспонденту «Прессбола» Артему Фандо в том числе поделилась мнением о критиках.



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— Полтора года назад ты говорила, что игроков топ-10 от игроков топ-80 отличают стабильность и инстинкт убийцы. У тебя появились эти качества?

— Они появляются. Я все еще на пути становления, но не отказываюсь от своих мыслей. В топ-10 действительно игроки, которые более стабильны и в физическом, и в психологическом плане. Они своего уже не отдадут. Если против них накосячить, то в матч вернуться уже тяжело. Что касается меня… Я в поисках этого состояния.

— То есть себя к элите еще не относишь?

— По крайней мере не чувствую каких-то изменений в себе.

— В связи с новым статусом многие ждут от тебя только побед. Давление возросло?

— Давление есть всегда. С ним играем, с ним живем — как все профессиональные спортсмены. Отмечу, что в начале сезона это давление сказывалось на мне гораздо больше, чем сегодня. Сейчас я немножко успокоилась. Отношусь к этому легче.

— Что помогает тебе справляться?

— Когда очень много матчей проигрываешь, потому что сама себя загоняешь, просто не остается другого выхода, кроме как успокоиться.

— Тем не менее недавно на своей странице в инстаграме ты не сдержалась и ответила хейтерам. Почему почувствовала необходимость в этом?

— Такого чувства нет. Я просто высмеиваю их. Я сама по себе человек довольно позитивный, с юмором отношусь к жизни. И когда вижу комментарии (а иногда их все-таки замечаешь), мне действительно становится очень смешно. И возникает желание высмеять тех, кто их пишет. Возможно, я делаю это немного не тем способом… И все-таки. Пусть даже хейтеры увидят мой ответ в этом интервью, и он их не убедит. Но я говорю откровенно, что они неуклюжи.