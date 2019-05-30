МАЗ начал официальные продажи микроавтобусов и фургонов, собранных из китайских комплектующих

Источник материала: Tut.by

Минский автомобильный завод официально запустил продажи грузовых фургонов МАЗ-365022 и микроавтобусов МАЗ-281040, Бресте из китайских деталей собирают белорусские микроавтобусы">сборочное производство которых развернулось в Бресте. Новинки обойдутся в Беларуси от 56,5 тысячи рублей с учетом НДС. Грузовой фургон официально представлен на выставке «БАМАП-2019».





Новые автомобили выпускают на свободных площадях ОАО «Брестмаш», а ставку делают на высокое качество сборки и бюджетные цены. Так, грузовой фургон стоит в Беларуси 56 484 рубля с учетом НДС. Стоимость микроавтобуса в стандартной комплектации составляет 62 196 рублей. В сравнении с моделями европейских производителей выходит дешевле.





«Мы активно развиваем новое для себя направление. Сейчас в Беларуси растет спрос на качественные и доступные микроавтобусы и фургоны. Наша стратегия как раз и предполагает оптимальное соотношение цены и качества. Кроме того, мы полностью обеспечиваем покупателей сервисным обслуживанием. Интерес к новинкам высокий», — поясняют в ОАО «МАЗ».

В Бресте выпускают две модели автомобилей. Микроавтобусы МАЗ-281040 и фургоны МАЗ-365022 оснащены турбодизельными моторами мощностью 150 «лошадей», которые работают в паре с «механикой». Обе машины соответствуют классу Евро-5 и могут использоваться в странах СНГ, ЕАЭС и Украине.





Микроавтобус выделяют солидные габариты и вместимость. Длина — 6 метров, ширина — 2,1, высота — 2,65 м, а колесная база — 3,57 м. Салон можно выбрать самостоятельно — от грузового до пассажирского с 16 сиденьями, не считая места водителя. Для пассажиров установлена сдвижная дверь. В базовый комплект входят комфортабельные сиденья с регулировкой наклона спинки, кондиционер, круиз-контроль и магнитола. Предусмотрены также задний парктроник и электронная система распределения тормозных усилий.

Грузоподъемность фургона составляет 1430 кг, а максимальная масса — 4 тонны. В стандартную комплектацию включены кондиционер, парктроник, круиз-контроль и полный электропакет: привод зеркал, электрические стеклоподъемники и центральный замок.

На микроавтобусы и фургоны МАЗ действует гарантия на 36 месяцев или 100 000 км пробега, в зависимости от того, какое условие наступит раньше.

МАЗ реализовал проект за счет собственных средств. В планах на будущее — существенно повысить локализацию производства. При выпуске автомобилей приоритет будут отдавать качественным белорусским компонентам. Пока же выпуск идет из китайских комплектующих фирмы JAC Motors.