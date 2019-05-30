Клещи: зона риска. С 24 по 30 мая в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 358 человек

|Административный район
|Количество случаев
|В том числе детей
|Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща
|г.Гродно и Гродненский район
|
233
|
70
|На территории ул.Сухомбаева г.Гродно – 1
Частные домовладения, дачи в черте города ул.Дмитриевка, «Лососно-4», с/т «Химик-Азот» (4), г.Скидель, Гожский с/с – 8
Загородные дачные участки Квасовский с/с, Сопоцкинский (4) с/с, Поречский с/с, Гожский с/с, Подлабенский с/с (3), Коптевский (6) с/с – 16
Лесные массивы Коптевский (22) с/с, Одельский (8) с/с, Подлабенский (10) с/с, Гожский (8) с/с, Сопоцкинский (10) с/с, Вертилишковский (5) с/с, Озерский (6) с/с, Обуховский (5) с/с, Поречский (5) с/с, Индурский (3) с/с, Скидельский (3) с/с, Квасовский с/с, Путришковский с/с, ур.Румлево (7), ур.Пышки (17), ур.Чеховщизна (2), ур.Лососно (4), ур.Грандичи (4), м-н Южный (3), м-н Фолюш (7), м-н Вишневец (3), м-н Девятовка, м-н Зарица (3), м-н Понемунь (2), м-н Ольшанка, м-н Барановичи (2), ул.Томина, ул.Кабяка, на р.Неман (6), р-н «Меловые горы» – 152
Щучинский район – 9
Мостовский район – 7
Берестовицкий район – 5
Свислочский район – 3
Зельвенский район – 3
Волковысский район – 2
Вороновский район — 1
Брестская область — 2
Минская область – 1
Местность не установлена — 23
|Берестовицкий район
|
17
|
3
|Частные домовладения г.п.Б.Берестовица, п.Пограничный (2), д.Красное, аг.Макоровцы, д.Берестовицане – 6 случаев
Дачные участки г.п.Б.Берестовица (2), аг.М.Берестовица, д.Хмелиско, д.Красное, Д.Эйминовцы, д.Колесники, аг.Макаровцы, аг.Кватары — 9
Лесные массивы д.Диневичи, д.М.Эйсмонты — 2
|Волковысский район
|
16
|
7
|Частные домовладения г.Волковыск, г.п.Красносельский (2), д.Бурнево, д.Конюхи, д.Загоры – 6 случаев
Дачные участки г.п.Красносельский, р-н «Козьи горы» (2), р-н «Дамба» — 4
Лесные массивы д.Хатьковцы, д.Шовки, на водохранилище «Хатьковцы» — 3
Зельвенский район – 1
Лидский район (лес г.Лида) — 1
Мостовский район (д.Пески) — 1
|Вороновский район
|
2
|
|Частные домовладения г.п.Вороново (ул.Кирова), д.Лазаришки
|Дятловский район
|
6
|
3
|Частные домовладения г.Дятлово, д.М.Шестаки, ап.Дворец, д.Сверплевичи – 4 случая
Лесные массивы аг.Гезгалы, д.Мировщина — 2
|Зельвенский район
|
2
|
1
|Частное домовладение г.п.Зельва (ул.60 лет Октября)
В г.Гродно (ур.Пышки) — 1
|Ивьевский район
|
2
|
|Частное домовладение д.Кривичи – 1 случай
Лесной массив хутор Людмилин — 1
|Кореличский район
|
3
|
|Частное домовладение д.Горная Рута – 1 случай
Новогрудский район (лес д.Понемонь) — 1
В г.Гродно (ур.Пышки) — 1
|Лидский район
|
28
|
12
|Дачные участки д.Гуды, п.Дитва, аг.Крупово (2), п.Индустриальный – 5 случаев
Лесные массивы м-н «Рыбиновского» (5), д.Татарцы, д.Доржи, д.Чеховцы, аг.Крупово, г.Березовка (2), д.М.Можейково, д.Табола, д.Островля, д.Белогруда, п.Дитва, д.Гуды, д.Новоселки, д.Гончары – 19
Новогрудский район — 2
Вороновский район – 1
Щучинский район — 1
|Мостовский район
|
2
|
2
|Приусадебные участки в г.Мосты, д.Хартица
|Новогрудский район
|
7
|
1
|Частные домовладения д.Налибоки, д.Брольники, аг.Городечно – 3 случая
Лесные массивы в р-не озера «Молодежное» (2), д.Невашовщина – 3
Дятловский район (у дома в д.Зорой) — 1
|Островецкий район
|
2
|
|Приусадебный участок г.Островец (ул.Ленинская) – 1 случай
Лесной массив г.Островец- 1
|Ошмянский район
|
3
|
1
|На территории г.Ошмяны – 1
Частное домовладение д.Берники – 1
Лесной массив в р-не завода «Кольчуны» — 1
|Свислочский район
|
8
|
3
|Парк г.п.Порозово – 1 случай
На придомовой территории г.Свислочь – 2
Лесные массивы д.Жарковщина, д.Немержа, д.Качки, д.Б.Масушины, д.Романцы — 5
|Слонимский район
|
17
|
13
|Частные домовладения г.Слоним (ул.Зеленая) — 1
Лесные массивы д.Чемеры (2), д.Жировичи, д.Рязановщина, д.Ферадки, Жировичского лесничества (6), Альбертинского лесничества – 12
Зельвенский район (в р-не водохранилища) – 1
Гродненский район (д.Новики) – 1
Местность не установлена – 2
|Сморгонский район
|
5
|
|Дачный участок д.Марковцы – 1 случай
Лесные массивы д.Аславеняты, д.Дегаси, д.Подболотцы, на реке д.Данюшево — 4
|Щучинский район
|
5
|
1
|На территории г.Щучин (ул.Академическая, Школьная) – 2 случая
Частные домовладения г.Щучин, аг.Раковичи – 2
Лесной массив аг.Демброво — 1
|По области
|
358
|
117
|