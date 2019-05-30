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Клещи: зона риска. С 24 по 30 мая в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 358 человек

31.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Административный район Количество случаев В том числе детей Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща
г.Гродно и Гродненский район

233

70

 На территории ул.Сухомбаева г.Гродно – 1

Частные домовладения, дачи в черте города ул.Дмитриевка, «Лососно-4», с/т «Химик-Азот» (4), г.Скидель, Гожский с/с – 8

Загородные дачные участки Квасовский с/с, Сопоцкинский (4) с/с, Поречский с/с, Гожский с/с, Подлабенский с/с (3), Коптевский (6) с/с – 16

Лесные массивы Коптевский (22) с/с, Одельский (8) с/с, Подлабенский (10) с/с, Гожский (8) с/с, Сопоцкинский (10) с/с, Вертилишковский (5) с/с, Озерский (6) с/с, Обуховский (5) с/с, Поречский (5) с/с, Индурский (3) с/с, Скидельский (3) с/с, Квасовский с/с, Путришковский с/с, ур.Румлево (7), ур.Пышки (17), ур.Чеховщизна (2), ур.Лососно (4), ур.Грандичи (4), м-н Южный (3), м-н Фолюш (7), м-н Вишневец (3), м-н Девятовка, м-н Зарица (3), м-н Понемунь (2), м-н Ольшанка, м-н Барановичи (2), ул.Томина, ул.Кабяка, на р.Неман (6), р-н «Меловые горы» – 152

Щучинский район – 9

Мостовский район – 7

Берестовицкий район – 5

Свислочский район – 3

Зельвенский район – 3

Волковысский район – 2

Вороновский район — 1

Брестская область — 2

Минская область – 1

Местность не установлена — 23
Берестовицкий район

17

3

 Частные домовладения г.п.Б.Берестовица, п.Пограничный (2), д.Красное, аг.Макоровцы, д.Берестовицане – 6 случаев

Дачные участки г.п.Б.Берестовица (2), аг.М.Берестовица, д.Хмелиско, д.Красное, Д.Эйминовцы, д.Колесники, аг.Макаровцы, аг.Кватары — 9

Лесные массивы д.Диневичи, д.М.Эйсмонты — 2
Волковысский район

16

7

 Частные домовладения г.Волковыск, г.п.Красносельский (2), д.Бурнево, д.Конюхи, д.Загоры – 6 случаев

Дачные участки г.п.Красносельский, р-н «Козьи горы» (2), р-н «Дамба» — 4

Лесные массивы д.Хатьковцы, д.Шовки, на водохранилище «Хатьковцы» — 3

Зельвенский район – 1

Лидский район (лес г.Лида) — 1

Мостовский район (д.Пески) — 1
Вороновский район

2

 

 Частные домовладения г.п.Вороново (ул.Кирова), д.Лазаришки
Дятловский район

6

3

 Частные домовладения г.Дятлово, д.М.Шестаки, ап.Дворец, д.Сверплевичи – 4 случая

Лесные массивы аг.Гезгалы, д.Мировщина — 2
Зельвенский район

2

1

 Частное домовладение г.п.Зельва (ул.60 лет Октября)

В г.Гродно (ур.Пышки) — 1
Ивьевский район

2

 

 Частное домовладение д.Кривичи – 1 случай

Лесной массив хутор Людмилин — 1
Кореличский район

3

 

 Частное домовладение д.Горная Рута – 1 случай

Новогрудский район (лес д.Понемонь) — 1

В г.Гродно (ур.Пышки) — 1
Лидский район

28

12

 Дачные участки д.Гуды, п.Дитва, аг.Крупово (2), п.Индустриальный – 5 случаев

Лесные массивы м-н «Рыбиновского» (5), д.Татарцы, д.Доржи, д.Чеховцы, аг.Крупово, г.Березовка (2), д.М.Можейково, д.Табола, д.Островля, д.Белогруда, п.Дитва, д.Гуды, д.Новоселки, д.Гончары – 19

Новогрудский район — 2

Вороновский район – 1

Щучинский район — 1
Мостовский район

2

2

 Приусадебные участки в г.Мосты, д.Хартица
Новогрудский район

7

1

 Частные домовладения д.Налибоки, д.Брольники, аг.Городечно – 3 случая

Лесные массивы в р-не озера «Молодежное» (2), д.Невашовщина – 3

Дятловский район (у дома в д.Зорой) — 1
Островецкий район

2

 

 Приусадебный участок г.Островец (ул.Ленинская) – 1 случай

Лесной массив г.Островец- 1
Ошмянский район

3

1

 На территории г.Ошмяны – 1

Частное домовладение д.Берники – 1

Лесной массив в р-не завода «Кольчуны» — 1
Свислочский район

8

3

 Парк г.п.Порозово – 1 случай

На придомовой территории г.Свислочь – 2

Лесные массивы д.Жарковщина, д.Немержа, д.Качки, д.Б.Масушины, д.Романцы — 5
Слонимский район

17

13

 Частные домовладения г.Слоним (ул.Зеленая) — 1

Лесные массивы д.Чемеры (2), д.Жировичи, д.Рязановщина, д.Ферадки, Жировичского лесничества (6), Альбертинского лесничества – 12

Зельвенский район (в р-не водохранилища) – 1

Гродненский район (д.Новики) – 1

Местность не установлена – 2

 
Сморгонский район

5

 

 Дачный участок д.Марковцы – 1 случай

Лесные массивы д.Аславеняты, д.Дегаси, д.Подболотцы, на реке д.Данюшево — 4
Щучинский район

5

1

 На территории г.Щучин (ул.Академическая, Школьная) – 2 случая

Частные домовладения г.Щучин, аг.Раковичи – 2

Лесной массив аг.Демброво — 1
По области

358

117

  

Клещи: зона риска. С 24 по 30 мая в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 358 человек

#клещи
ocge-grodno.by
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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