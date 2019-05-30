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Вести Вороновщины

31.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Компетентно

30 мая в КСУП «Дотишки» профсоюзный прием граждан провел главный правовой инспектор труда Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Александр Шишко. К нему обратились специалисты сельхозпредприятия за разъяснением вопросов по порядку привлечения работников к дисциплинарной ответственности, прохождения производственной практики в КСУП «Дотишки» и процедуры принятия наследства.

Спасатели за безопасный отдых

22 мая работники Вороновского РОЧС совместно с журналистами районной газеты совершили рейд по готовности детских лагерей к оздоровительному сезону. Посещая ДОЛ «Ромашка», а также учреждения образования, на базе которых будут отдыхать дети, инспектора особое внимание уделяли их безопасности, наличию и исправности первичных средств пожаротушения, путей эвакуации, работоспособности системы пожарной безопасности.

Работники лагерей были проинформированы о необходимости соблюдения основных требований.

Вести Вороновщины

Покоряют творческие вершины

Богатым на награды выдался VI Республиканский фестиваль-конкурс детского искусства «Львенок», который ежегодно собирает юных музыкантов в г. Лида. Наши дети и их учителя достойно представили свои учреждения в различных номинациях. Семь успешных выступлений — у воспитанников Вороновской ДШИ. Саксофонисты Ярослав Ластовский и Сергей Сухоцкий (учитель В.С. Наркун, концертмейстер — Н.Ю. Сухоцкая) награждены дипломами I cтепени. Дарья Ваганова стала дипломантом III степени, дипломом лауреата III степени награждена Екатерина Кушелевич. Обе конкурсантки — ученицы по классу фортепиано Н.Ю. Сухоцкой. Денис Крупский (учитель В.Ч. Букляревич, концертмейстер Н.Ю. Сухоцкая) стал дипломантом II степени. Анастасия Креч (учитель М.С. Стефанович, концертмейстер Н.Ю. Сухоцкая) — I степени. У Эвелины Винарской (учитель М.И. Сакович, концертмейстер — П.В. Чекан)  — диплом лауреата III степени.

Фортепианный ансамбль Радунской ДШИ в составе Киры Адамицкой и Вероники Руль (учитель Л.И. Кочурко) завоевал диплом лауреата II степени.


Вести Вороновщины
 Вести Вороновщины
Вести Вороновщины

Живо звучала классика

Юные декламаторы Вороновщины подтвердили свое мастерство на областном этапе творческого конкурса чтецов национальной поэзии «Жывая класіка». Все пятеро участников вернулись с дипломами: II степени — Наталья Ваганова и Арина Дорняк из Вороновской СШ, III степени — Юстына Огар (Конвелишский УПК), Эвелина Вильчевская (Заболотский  УПК), Камилла Тиханович (Дотишская СШ).

Опять горела баня

25 мая житель г.п. Радунь сообщил в Вороновский РОЧС о пожаре в здании местной общественной бани. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили сильное задымление внутри строения. Они ликвидировали возгорание, не дав огню распространиться на соседние помещения. На момент возникновения пожара в бане никого не было. В результатеЧП повреждены помещения моечной и парильной, закопчены стены и потолок. Предполагаемая причина пожара — перекал печи.

Новости собрала Ольга ВОРОБЬЕВА.

 
 
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Компетентно 30 мая в КСУП «Дотишки» профсоюзный прием граждан провел главный правовой инспектор труда Гродненской областной организации Белорусского профсоюза...
 
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