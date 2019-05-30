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Вудкрофт вместо Андриевского! Назревает второе пришествие тренера, который последним выводил "Динамо" в плей-офф

31.05.2019 15:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Второй виток истории с поиском главного тренера для "Динамо" получил крутой поворот.

Вудкрофт вместо Андриевского! Назревает второе пришествие тренера, который последним выводил "Динамо" в плей-офф
Один из самых успешных наставников в кхловской истории расстался с динамовцами с битьем посуды. Лучший тренер команды по проценту набранных очков покинул ее по итогам сезона-2016/17. Как утверждал тогдашний генеральный директор Анатолий Курилец, специалист вел переговоры о сотрудничестве за спиной "зубров" еще с декабря, что и стало препятствием для нового контракта. Сам Вудкрофт позже в интервью "ПБ" назвал те слова ложью.

Впрочем, прежнего менеджмента в клубе нет, а значит, все препятствия для того, чтобы войти во вторую реку, как будто устранены. Тем более такие прецеденты уже имелись. Вудкрофт — не первый тренер, который возвращается на до боли знакомый мостик. Хотя в других случаях второе пришествие чаще всего оказывалось не более удачливым, чем первое.

Хотя мы здесь не о том. Доказать состоятельность и продемонстрировать свой тренерский гений Крэйгу еще придется — теперь в более стесненных финансовых условиях и куда меньшем кадровом ресурсе. Пока же припомним, где и насколько успешно трудился канадец после ухода из "Динамо".

26 июня 2017 года заокеанский наставник подписал контракт с швейцарским "Серветтом". 


"Крэйг оказался лучшим выбором с точки зрения нашего видения команды и игры. У него очень современный стиль, основанный на быстроте и владении шайбой", — отметил член совета директоров клуба Майк Гиллис. 

Помните, когда Вудкрофт только пришел в "Динамо", он рассказал о своем долгосрочном плане, венцом которого должен был стать Кубок Гагарина? Для чего-то подобного Крэйга и приглашали в "Серветт". Уже в первом комментарии после назначения канадец отметил: "Для меня переход в "Серветт" — непростой шаг. Но через пять лет мы поговорим с вами о титулах, которые команда выиграла". Действительно, руководство клуба поставило перед Вудкрофтом четкую цель — выиграть национальную лигу. "Есть такая цель, верно. И мы принимаем ее, — говорил говорил Крэйг. — Я позабочусь о том, чтобы весь тренерских штаб и фронтофис объединился рад достижения этой цели. И, конечно, многое будет зависеть от игроков. Моя работа — задать им правильное направление".

Говорил коуч и о своей пресловутой системе. "Конечно, в игре будут изменения. Мы будем быстрее играть в нападении, дорожить шайбой, высоко прессинговать. Я попрошу игроков всегда бороться до конца. И мы докажем, что "Серветт" — это команда, которая будет доставлять неудобства всем соперникам".

Такие задачи требовали уси ния состава. Тем более, что журналисты перед стартом чемпионата отмечали слабость оборонительной линии "Серветта". Этому нашли ответ: в команду Вудкрофта из "Фрелунды" перешел швед Хенрик Теммернес, которым ранее по слухам интересовался даже питерский СКА. А нападение уже по ходу сезона усилил маститый француз Стефан да Коста.

Предсезонка в швейцарском клубе прошла ровно без перепадов: шесть побед и пять неудач. Однако старт регулярного чемпионата получился провальным: 10 поражений в 13 матчах. И это катастрофа для клуба, который преследует чемпионские цели. Естественно, молниеносно в прессе поползли слухи об отставке, но руководство клуба не торопилось увольнять канадского специалиста. Позже дела в чемпионате поправились в лучшую сторону, но вылет в кубке Швейцарии от "Давоса" на стадии четвертьфинала вновь испортил настроение болельщикам, напомнив о безобразном старте команды. 


В итоге, Вудкрофт с "Серветтом" заползли в зону плей-офф с восьмого места, лишь на четыре очка опередив девятую команду. В плей-офф, естественно, сложно было что-то противопоставить лучшему коллективу "гладкого" чемпионата — 1:4 в серии от "Берна". Поразмыслив, руководство решило отправить в отставку Вудкрофта. Кроме того, руководству "Севертта" не нравилось отсутствие у него общего языка с местными журналистами. 

Насыщенный сезон получился не только на клубном уровне. Крэйга Вудкрофта позвали в тренерский штаб сборной Канады на должность ассистента. С "кленовыми листьями" тренер триумфально прошелся по Кубку Шпенглера, победив во всех матчах и забрав главный трофей. Но главный тест поджидал в феврале на Олимпийских играх. Канада без НХЛовцев на групповом этапе заняла второе место. В четвертьфинале "кленовые листья" минимально обыграли финнов, но за шаг до финала сенсационно уступили немцам — 3:4. Но без медалей родоначальники хоккея уехать не могли. В сумасшедшей перестрелке в матче за бронзу победили Чехию — 6:4. 

После окончания "кленовой" истории и швейцарского "Серветта" наступила пауза. Официально Вудкрофт в прошлом сезоне нигде не трудился и вообще пребывал безработным аж с начала апреля 2018-го. Пойдет ли ему на пользу столь долгий перерыв, тем более что и последний, постдинамовский, опыт он явно не пожелает вспоминать? И чем он занимался, ожидая нового вызова и интересного предложения? И неужели их не было вовсе, а значит, динамовское оказалось весьма привлекательным и выгодным?

Вудкрофт не из тех, кто активно рассказывает о своей жизни и вообще склонен предавать ее публичности. У него нет ни аккаунта в инстаграме, ни прочей странички, откуда можно было бы хотя бы о чем-нибудь дознаться. Что ж, тем интереснее будет узнать об этом у него самого. Иннаугурационная пресс-конференция — обыкновение для динамовского клуба, и, думается, он не изменит себе и сейчас.

Нам остается ждать.


 
 
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Второй виток истории с поиском главного тренера для "Динамо" получил крутой поворот.
 
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