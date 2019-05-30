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"Кремлевский мамковед": Лукашенко в союзном государстве возглавит Совбез

31.05.2019 15:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Кремле выдвинули ультиматум Лукашенко по вопросу объединения с Россией.



В будущем "союзном государстве" Владимир Путин станет главой, а Лукашенко возглавит Совет безопасности, пишет Telegram-канал «Кремлевский мамковед».

Как утверждает канал, если Лукашенко откажется от предлагаемого варианта, то запустит процедуру передачи власти преемнику — своему сыну Виктору, передает narodna-pravda.ua

Автор публикации также уточнил: 

«Впервые параметры такого ультиматума обсуждались двумя президентами зимой в Сочи. Но Лукашенко эмоционально отверг их. Наши источники сообщают, что после этого он дал указание арестовать всех, кто был упомянут в ходе допросов в качестве «агентов российского влияния». Хотел полностью зачистить «московскую партию» в руководстве страны».

После этого в Кремле начали прорабатывать резервный вариант, чтобы «усмирить» главу Беларуси. Речь идет о подготовке указа о получении российского гражданства для белорусов.

Также сообщается об охлаждении отношений между лидерами соседних государств:

«Два наших источника в АП подтверждают, что в общении глав двух государств произошел перелом. Путин де-факто общается с Лукашенко подчеркнуто холодно и на дистанции. Хотя до этого в любом окружении демонстрировал паритет России и Беларуси и соглашался, когда Лукашенко говорил, что два президента — старые друзья и разберутся между собой в любой проблеме».


Как ранее сообщалось, несмотря на упорные слухи о скором объединении Беларуси и России, Лукашенко уверяет, что не пойдет на компромиссы в вопросе суверенитета.



 
 
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В Кремле выдвинули ультиматум Лукашенко по вопросу объединения с Россией.
 
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