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Генпрокуратура даст оценку массовым задержаниям могилевских цыган

31.05.2019 15:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральная прокуратура ответила на обращение правозащитника Алеся Беляцкого по поводу массовых задержаний цыган в Могилеве.



В ответе, который получил Алесь Беляцкий, говорится, что по распоряжению генпрокурора создана рабочая группа, которая даст правовую оценку действиям сотрудников органов внутренних дел при задержании лиц цыганской национальности в Могилеве в мае 2019 года. Ответ опубликован на сайте spring96.org.

Напомним, после обнаружения 16 мая тела инспектора ГАИ лейтенанта Евгения Потаповича, который перед смертью отправил сообщение о черной «Волге» с цыганами, могилевская милиция устроила настоящий рейд в цыганских районах Могилева. Мужчин задерживали и доставляли в ОВД для дачи пояснений. При этом очевидцы утверждали, что милиция действовала весьма жестко.

Позднее выяснилось, что цыганский след в деле был ложным. Основной версией смерти милиционера на данный момент является самоубийство.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич 23 мая заявил, что у него нет оснований извиняться перед цыганами за действия сотрудников милиции. Впрочем, в тот же день извинения им принесла глава Администрации президента Наталья Кочанова. Она сделала это по поручению президента. На встрече, прошедшей в Могилеве, она заверила цыган, что жалобы будут рассмотрены, по всем фактам проведут проверки.

 

 
Теги: Могилев
 
 
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Генеральная прокуратура ответила на обращение правозащитника Алеся Беляцкого по поводу массовых задержаний цыган в Могилеве.
 
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