Захват заложников в Цюрихе: все погибли

По словам полицейских, 60-летний мужчина взял при помощи оружия в заложники женщин 34 и 38 лет и засел в квартире. Он угрожал их убить.





Вскоре на место оперативно приехали сотрудники правоохранительных органов и оцепили территорию. Три часа длились переговоры сторон и мужчина даже объявлял, что через несколько минут сдастся. Но внезапно раздались звуки выстрелов и полицейские начали штурмовать здание.





Позже выяснилось, что мужчина убил женщин и себя. Медики не смогли их спасти.













В настоящее время выясняются все детали произошедшего. Мотивы мужчины пока не раскрыты.