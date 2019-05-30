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Путин присвоил аэропортам имена великих россиян

31.05.2019 15:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня, 31 мая, Владимир Путин подписал указ о присвоении имен 44 российским аэропортам. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, например, аэропорту «Шереметьево» присвоено имя А. С. Пушкина, «Внуково» — Андрея Туполева, а «Домодедово» будет носить имя Михаила Ломоносова, международному аэропорту «Симферополь» присвоено имя И. К. Айвазовского, аэропорт Сочи будет назван именем В. И. Севостьянова, аэропорт «Красноярск» — Д. А. Хворостовского, а международный аэропорт «Анапа» будет носить имя В. К. Коккинаки.

Также добавим, что новые имена для воздушных гаваней выбирали самостоятельно жители страны в Общероссийском конкурсе «Великие имена России», которые завершился 4 декабря.

 
 
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Сегодня, 31 мая, Владимир Путин подписал указ о присвоении имен 44 российским аэропортам. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой...
 
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