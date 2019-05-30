Путин присвоил аэропортам имена великих россиян

Так, например, аэропорту «Шереметьево» присвоено имя А. С. Пушкина, «Внуково» — Андрея Туполева, а «Домодедово» будет носить имя Михаила Ломоносова, международному аэропорту «Симферополь» присвоено имя И. К. Айвазовского, аэропорт Сочи будет назван именем В. И. Севостьянова, аэропорт «Красноярск» — Д. А. Хворостовского, а международный аэропорт «Анапа» будет носить имя В. К. Коккинаки.





Также добавим, что новые имена для воздушных гаваней выбирали самостоятельно жители страны в Общероссийском конкурсе «Великие имена России», которые завершился 4 декабря.