II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня 2019 года в столице Беларуси – Минске. В крупнейшем спортивном форуме континента примут участие более 4000 спортсменов из 50 стран, которые разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта (23 дисциплинах), а также лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио.

На первых Европейских играх-2015 в Баку сборная Беларуси показала высокие результаты, заняв в общем медальном зачёте седьмое место: наши спортсмены завоевали 43 награды (10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые).

Решение о передаче Беларуси права на проведение II Европейских игр было принято 21 октября 2016 года по итогам голосования делегатов из 50 стран на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в Минске. Контракт на проведение II Европейских игр , в котором обозначены основные принципы форума, был подписан 1 сентября 2017 года представителями мэрии Минска, Министерства спорта и туризма, НОК Беларуси и исполкома ЕОК.

Весомыми аргументами в пользу белорусской столицы стали развитая спортивная инфраструктура, внушительный опыт проведения международных соревнований высокого уровня, квалифицированные специалисты и, конечно, поддержка главы НОК – Президента страны Александра Лукашенко.

Соревнования II Европейских игр 2019, пройдут на крупнейших спортивных сооружениях Минска, включая стадион «Динамо», «Минск-арену», «Чижовка-Арену».