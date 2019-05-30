II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня 2019 года в столице Беларуси – Минске. В крупнейшем спортивном форуме континента примут участие более 4000 спортсменов из 50 стран, которые разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта (23 дисциплинах), а также лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио.
На первых Европейских играх-2015 в Баку сборная Беларуси показала высокие результаты, заняв в общем медальном зачёте седьмое место: наши спортсмены завоевали 43 награды (10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые).
Весомыми аргументами в пользу белорусской столицы стали развитая спортивная инфраструктура, внушительный опыт проведения международных соревнований высокого уровня, квалифицированные специалисты и, конечно, поддержка главы НОК – Президента страны Александра Лукашенко.
Соревнования II Европейских игр 2019, пройдут на крупнейших спортивных сооружениях Минска, включая стадион «Динамо», «Минск-арену», «Чижовка-Арену».