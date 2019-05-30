Работа мелиоратора требует специальных знаний

Трудно даже представить, какой объем земляных работ выполнил за свою трудовую жизнь передовой работник машинист экскаватора ОАО «ПМК-72» Михаил Михайлович Телешев. Ведь стаж работы механизатора на этом предприятии приближается уже к пятидесяти годам.



Когда-то, много лет назад, отслужив в рядах Советской Армии, уроженец Толочинского района Витебской области Михаил Телешев приехал в Смолевичи и устроился на работу водителем на развивающееся предприятие мелиоративной системы ПМК-72. Со временем освоил новую специальность, сначала – помощника машиниста экскаватора, потом и самостоятельно стал управлять сложной техникой.

Работа на мелиоративных системах непростая и нелегкая, требующая специальных знаний, умений, практических навыков да еще и недюжинной выдержки. Ведь трудиться приходится на открытом воздухе, при любой погоде: зимой – холод, летом – жара. В прежние времена на строительные и обслуживаемые объекты рабочих возили на открытых грузовиках – не позавидуешь.

Но люди работали. И как работали! Задания перевыполняли. О качестве сделанного не забывали. Ими двигали чувство долга и высокая ответственность за порученное дело, а также особая важность выполняемых работ. Работники-мелиораторы испытывали чувство гордости за свою профессию: ведь служили облагораживанию земель, улучшению их плодородия, повышению эффективности использования обновленных полей и пастбищ. Рабочий человек обычно не часто мыслит такими высокими категориями, но нужность своей работы хорошо понимает. И это помогает справляться с встречающимися трудностями.

Несмотря ни на что, Михаил Михайлович любит свою работу. Ему приятно видеть результаты собственного труда, он испытывает гордость за дело своих рук. На предприятии высоко ценят мастерство передового рабочего, ставят в пример молодежи, не скупятся на благодарности и поощрения.

В коллективе предприятия работает и сын Михаила Михайловича Андрей, выбрал специальность трубоукладчика, но так же, как и отец, пользуется уважением коллег.

Коллектив ОАО «ПМК-72», кроме мелиоративных работ, активно занимается строительством производственных и социальных объектов. В настоящее время, например, занимаются возведением предприятия придорожного сервиса на автомагистра Брест – граница Российской Федерации, недалеко от поворота к Национальному аэропорту Минск. В этих работах принимает участие и Михаил Михайлович Телешев – не умолкает рабочий гул его мощного экскаватора. Ветеран мелиоративного производства еще полон сил и энергии и не собирается оставлять свой пост. Его богатый опыт и рабочее мастерство еще очень нужны предприятию и людям.

Э.ПОТАПЧИК.

Фото Александра ВОЛОДЬКО.