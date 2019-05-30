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Председатель Хотимского райисполкома Дмитрий РУБАН вручил Благодарственные письма и памятные подарки труженикам ОАО «Батаево».
31.05.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Первую половину последнего рабочего дня недели председатель райисполкома Дмитрий Рубан посвятил встречам с тружениками ОАО «Батаево», отличившимся на весенне-полевых работах. Первая остановка в 40 километрах от Хотимска, практически на границе с Россией. На несколько минут прерывают работу механизаторы Сергей Ерошкин, Владимир Макаренко, Александр Павлютин. Глава района отмечает важность проделанной ими работы, благодарит за усердие и трудолюбие, вместе с пожеланиями вручает Благодарственные письма и памятные подарки. Валентина Войтенко, председатель районного объединения профсоюзов, вручает аграриям кепки. В адрес передовиков звучат музыкальные номера.
Александр Лейчинский
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Председатель Хотимского райисполкома Дмитрий РУБАН вручил Благодарственные письма и памятные подарки труженикам ОАО «Батаево».
Первую половину последнего рабочего дня недели председатель райисполкома Дмитрий Рубан посвятил встречам с тружениками ОАО «Батаево», отличившимся на...
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