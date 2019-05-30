Председатель Хотимского райисполкома Дмитрий РУБАН вручил Благодарственные письма и памятные подарки труженикам ОАО «Батаево».

Источник материала: Новости Хотимска

Первую половину последнего рабочего дня недели председатель райисполкома Дмитрий Рубан посвятил встречам с тружениками ОАО «Батаево», отличившимся на весенне-полевых работах. Первая остановка в 40 километрах от Хотимска, практически на границе с Россией. На несколько минут прерывают работу механизаторы Сергей Ерошкин, Владимир Макаренко, Александр Павлютин. Глава района отмечает важность проделанной ими работы, благодарит за усердие и трудолюбие, вместе с пожеланиями вручает Благодарственные письма и памятные подарки. Валентина Войтенко, председатель районного объединения профсоюзов, вручает аграриям кепки. В адрес передовиков звучат музыкальные номера.





Следующий пункт поздравления – поле зерновых около Дубровки, где проводится химпрополка. К когорте награжденных добавляется Виктор Подгурский, ветеран сельскохозяйственного производства.

И заключительным этапом в рабочем графике председателя стало чествование Андрея Павлютина, Александра Солдатенко и Виктора Ермакова. При этом Дмитрий Михайлович сделал ремарку: «Здесь сказали, что награды будет вручать председатель райисполкома. Но я бы отметил, что мы все, присутствующие на встрече с вами, вручаем заслуженные награды и благодарим за проделанную работу. Желаем вам здоровья, мира и добра вашим семьям».

Александр Лейчинский