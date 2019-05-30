ГАИ в выходные усилит контроль на дорогах и в зонах отдыха



В эти выходные, 1-2 июня, ГАИ усилит контроль на дорогах страны и в зонах отдыха, сообщили в УГАИ МВД.

ГАИ будет обеспечивать общественный порядок и безопасность дорожного движения в местах массового отдыха граждан. "Инспекторы ДПС проконтролируют физическое состояние участников движения, соблюдение правил остановки и стоянки", - проинформировали в УГАИ. Районы с наиболее напряженной обстановкой в сфере безопасности дорожного движения отработают рейдовые группы и мотопатрули специального подразделения ДПС "Стрела".

"Сотрудники ГАИ ориентированы на обеспечение безопасных условий движения, пресечение грубых нарушений ПДД водителями и пешеходами, оказание помощи участникам движения. Инспекторы ДПС уделят особое внимание выявлению автолюбителей и мотоциклистов, севших за руль в состоянии опьянения или без прав управления, игнорирующих соблюдение скоростных режимов, пренебрегающих требованиями правил обгона и маневрирования, проезда пешеходных переходов. Госавтоинспекторы проконтролируют также использование водителями и пассажирами ремней, мотошлемов, детских удерживающих устройств", - отметили в УГАИ.

В связи с началом каникул Госавтоинспекция призывает родителей усилить контроль за детьми, напомнить юным пешеходам и велосипедистам правила безопасного поведения, в том числе во дворе, обеспечить безопасную перевозку маленьких пассажиров.

В целях предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних до 5 июня проводится специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!". В дни акции водители должны включать ближний свет фар, чтобы привлекать внимание детей к движущемуся транспорту.

Источник: БЕЛТА.

