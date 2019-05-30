ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ в выходные усилит контроль на дорогах и в зонах отдыха

31.05.2019 16:19 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

ГАИ в выходные усилит контроль на дорогах и в зонах отдыха
Фото из открытых источников


В эти выходные, 1-2 июня, ГАИ усилит контроль на дорогах страны и в зонах отдыха, сообщили в УГАИ МВД.

ГАИ будет обеспечивать общественный порядок и безопасность дорожного движения в местах массового отдыха граждан. "Инспекторы ДПС проконтролируют физическое состояние участников движения, соблюдение правил остановки и стоянки", - проинформировали в УГАИ. Районы с наиболее напряженной обстановкой в сфере безопасности дорожного движения отработают рейдовые группы и мотопатрули специального подразделения ДПС "Стрела".

"Сотрудники ГАИ ориентированы на обеспечение безопасных условий движения, пресечение грубых нарушений ПДД водителями и пешеходами, оказание помощи участникам движения. Инспекторы ДПС уделят особое внимание выявлению автолюбителей и мотоциклистов, севших за руль в состоянии опьянения или без прав управления, игнорирующих соблюдение скоростных режимов, пренебрегающих требованиями правил обгона и маневрирования, проезда пешеходных переходов. Госавтоинспекторы проконтролируют также использование водителями и пассажирами ремней, мотошлемов, детских удерживающих устройств", - отметили в УГАИ.

В связи с началом каникул Госавтоинспекция призывает родителей усилить контроль за детьми, напомнить юным пешеходам и велосипедистам правила безопасного поведения, в том числе во дворе, обеспечить безопасную перевозку маленьких пассажиров.

В целях предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних до 5 июня проводится специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!". В дни акции водители должны включать ближний свет фар, чтобы привлекать внимание детей к движущемуся транспорту.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГАИ будет обеспечивать общественный порядок и безопасность дорожного движения в местах массового отдыха граждан.
 
Новости дня
Новости разные
 
МАЗ начал официальные продажи микроавтобусов и фургонов, собранных из китайских комплектующих
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика