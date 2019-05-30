Источник материала: Soligorsk News



В Мирском замке презентовали медали ІІ Европейских игр. Автор: Эдуард Кидяев. Источник: tvr.by

Еще одна стихия — огонь. Тот случай, когда пламя и мир совместимы. Одно из главных спортивных событий уходящей недели прошло в Мирском замке. Именно в Портретном зале этого архитектурного комплекса презентовали медали ІІ Европейских игр.

Наряду с зажжением огня мультиспортивного форума это центральное событие перед соревнованиями. Всего изготовлено 1084 награды: 329 золотых, столько же серебряных и 426 бронзовых. Форма — классический круг, внутри — лучистый элемент с нечеткими очертаниями.

Согласно идее разработчиков именно так выглядит солнце ярким летним днем, что напоминает нам о времени проведения Игр. Диаметр медали — 9,5 сантиметра, вес — 540 граммов, толщина — один сантиметр. Процесс производства одной медали занимает около 20 часов. Корпус медалей выполнен из специального сплава — томпака.



При их изготовлении использовались драгоценные металлы: 24-каратное золото и серебро 999-й пробы.

