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В Мирском замке презентовали медали ІІ Европейских игр.
31.05.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
27 мая 2019 21:22 633
В Мирском замке презентовали медали ІІ Европейских игр.
Еще одна стихия — огонь. Тот случай, когда пламя и мир совместимы. Одно из главных спортивных событий уходящей недели прошло в Мирском замке. Именно в Портретном зале этого архитектурного комплекса презентовали медали ІІ Европейских игр.
Наряду с зажжением огня мультиспортивного форума это центральное событие перед соревнованиями. Всего изготовлено 1084 награды: 329 золотых, столько же серебряных и 426 бронзовых. Форма — классический круг, внутри — лучистый элемент с нечеткими очертаниями.
Согласно идее разработчиков именно так выглядит солнце ярким летним днем, что напоминает нам о времени проведения Игр. Диаметр медали — 9,5 сантиметра, вес — 540 граммов, толщина — один сантиметр. Процесс производства одной медали занимает около 20 часов. Корпус медалей выполнен из специального сплава — томпака.
ИСТОЧНИК:
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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27 мая 2019 21:22 633 В Мирском замке презентовали медали ІІ Европейских игр. ...
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