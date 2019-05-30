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Cуд вынес приговор по делу о взятках в Минлесхозе

31.05.2019 16:29 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Cуд вынес приговор по делу о взятках в Минлесхозе

Суд Центрального района Минска огласил приговор 15 фигурантам уголовного дела о коррупции в системе министерства лесного хозяйства, которую вскрыл КГБ.

Оглашение приговора прошло сегодня, 31 мая, в Минске, дело суд рассматривал почти пять месяцев, пишет Sputnik.

Суд признал фигурантов дела виновными по тем же статьям, что и было им предъявлено обвинение - дача взятки, получение взятки, уклонение от уплаты налогов Уголовного кодекса Беларуси.

Обвиняемые получили от 3 лет ограничения свободы до 4 лет лишения свободы. Суд назначил более мягкое наказание, чем просил прокурор по срокам, в том числе за получение взяток - некоторые из обвиняемых получили по году лишения свободы. Кроме этого, суд применил к обвиняемым конфискацию имущества и запретил им занимать определенные должности. На некоторых обвиняемых, которые ранее были под домашним арестом, надели наручники в зале суда.

Приговор суда первой инстанции неокончательный и может быть обжалован обвиняемыми или опротестован прокурором в суде высшей инстанции.

Как ранее сообщал Sputnik, громкое уголовное "дело лесников", которое расследовал Комитет государственной безопасности, суд начал рассматривать в середине января 2019 года. Мера пресечения в виде заключения под стражу на последних этапах предварительного расследования и во время судебных слушаний была применена только к 2 обвиняемым, все остальные фигуранты были под домашним арестом и подпиской о невыезде и сами приходили в суд.

Суть обвинения состоит в том, что фигуранты дела занимались незаконным экспортом продукцией лесхозов. Коррупционную схему в системе Минлесхоза КГБ вскрыл в феврале 2018 года, тогда и были задержаны обвиняемые.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Центрального района Минска огласил приговор 15 фигурантам уголовного дела о коррупции в системе министерства лесного хозяйства, которую вскрыл КГБ.
 
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