Подешевел на 55%: слуцкий завод «Модуль» выставили на очередной аукцион

Источник материала: Слуцк Город





Бывший завод ОАО «Слуцк-Модуль» выставили на очередной аукцион со снижением цены на 55%, сообщается на сайте организатора торгов - Минского областного центра инвестиций и приватизации.

Новая начальная цена всех объектов на площади 8,4478 га по назначенному аукциону - 3 510 000 рублей или 1 673 819 у.е. по рыночному курсу.

Территория «Модуля» продаётся в комплексе и включает в себя 27 объектов недвижимости, в том числе сети канализации, гаражи, склады, сети канализации, теплосети и водопровод, эстакаду и ряд других сооружений.

Также в лот включены 14 наименований оборудования: трансформаторы, мостовые краны, электростанция.

В последний раз торги по «Слуцк-Модулю» проводились 4 марта и были признаны не состоявшимися. Тогда имущество в комплексе пытались продать со снижением начальной цены на 33% - за 4 680 000 рублей.

В предновогоднем интервью местной газете председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский рассказывал , что появились обозримые перспективы преобразования завода «Модуль» в другое производственное предприятие, и этот вопрос должен решиться весной 2019 года. Предполагаемым покупателем могло стать белорусское фармакологическое предприятие.



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