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Подешевел на 55%: слуцкий завод «Модуль» выставили на очередной аукцион
31.05.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Бывший завод ОАО «Слуцк-Модуль» выставили на очередной аукцион со снижением цены на 55%,
Новая начальная цена всех объектов на площади 8,4478 га по назначенному аукциону - 3 510 000 рублей или 1 673 819 у.е. по рыночному курсу.
Территория «Модуля» продаётся в комплексе и включает в себя 27 объектов недвижимости, в том числе сети канализации, гаражи, склады, сети канализации, теплосети и водопровод, эстакаду и ряд других сооружений.
Также в лот включены 14 наименований оборудования: трансформаторы, мостовые краны, электростанция.
В предновогоднем интервью местной газете председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский
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Бывший завод ОАО «Слуцк-Модуль» выставили на очередной аукцион со снижением цены на 55%, сообщается на сайте организатора торгов - Минского областного центра...
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