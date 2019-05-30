ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подешевел на 55%: слуцкий завод «Модуль» выставили на очередной аукцион

31.05.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Подешевел на 55%: слуцкий завод «Модуль» выставили на очередной аукцион

Бывший завод ОАО «Слуцк-Модуль» выставили на очередной аукцион со снижением цены на 55%, сообщается на сайте организатора торгов - Минского областного центра инвестиций и приватизации.

Новая начальная цена всех объектов на площади 8,4478 га по назначенному аукциону - 3 510 000 рублей или 1 673 819 у.е. по рыночному курсу.

Территория «Модуля» продаётся в комплексе и включает в себя 27 объектов недвижимости, в том числе сети канализации, гаражи, склады, сети канализации, теплосети и водопровод, эстакаду и ряд других сооружений.

Также в лот включены 14 наименований оборудования: трансформаторы, мостовые краны, электростанция.

  • В последний раз торги по «Слуцк-Модулю» проводились 4 марта и были признаны не состоявшимися. Тогда имущество в комплексе пытались продать со снижением начальной цены на 33% - за 4 680 000 рублей.

В предновогоднем интервью местной газете председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский рассказывал, что появились обозримые перспективы преобразования завода «Модуль» в другое производственное предприятие, и этот вопрос должен решиться весной 2019 года. Предполагаемым покупателем могло стать белорусское фармакологическое предприятие.


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший завод ОАО «Слуцк-Модуль» выставили на очередной аукцион со снижением цены на 55%, сообщается на сайте организатора торгов - Минского областного центра...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нескучное лето в детской бибилотеке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика