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Хоть и маленький, но суровый внедорожник. До Беларуси добрался Jeep Compass нового поколения
Источник материала: Tut.by
На самом деле дебют этого компактного кроссовера на мировой арене состоялся еще в 2016 году, но до рынка Таможенного союза автомобиль добрался только сейчас. Изучаем цены и комплектации.
Внешне компактный — всего 4394 мм в длину — Jeep Compass выглядит крупнее и всем своим видом намекает на родство со старшим Grand Cherokee. При этом платформа у него та же, что и у Jeep Renegate и Fiat 500X.
Внутри Compass не отличается ультрамодным дизайном. Все достаточно спокойно, можно даже сказать — старомодно. Материалы отделки не роскошные, но и явных признаков неуместной экономии нет. Понравились пухлый руль и удобные передние кресла.
Несмотря на скромные габариты, сзади оказалось просторно. Даже за высоким водителем пассажир среднего роста усаживается без проблем. Да и сам процесс посадки затруднений не вызывает благодаря широким дверным проемам.
Багажник тоже приличный — 458 литров в обычном состоянии и 1269 при сложенных спинках задних сидений. В дорогих комплектациях есть электропривод двери багажника.
Для рынка ТС, а значит, и белорусского, пока доступен только один мотор, но с двумя вариантами мощности. Это 2,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 либо 175 лошадиных сил. Коробка передач одна — 9-диапазонный «автомат». И версий с передним приводом не будет — только полный. Для автомобиля, несущего эмблему Jeep, это правильный выбор, на наш взгляд.
Базовая версия Longitude будет стоить у нас 32 750 долларов. Здесь будет мотор на 150 лошадиных сил, полный привод, целая россыпь электронных ассистентов, включая систему предотвращения опрокидывания, двухзонный климат-контроль, подогрев и вентиляция передних сидений, подогрев рулевого колеса, медиацентр U-Connect и 7-дюймовый дисплей, круиз-контроль.
Версия Limited за 37 200 долларов будет упакована по полной программе: адаптивный круиз-контроль, система аварийного автоматического торможения, датчик дождя, система удержания полосы движения, система бесключевого доступа с запуском двигателя кнопкой, ксеноновые фары с системой автоматического переключения «ближний/дальний», розетка 220 В и многое другое.
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Для мирового рынка премьера автомобиля состоялась еще три года назад, но официально до рынка ТС новый Jeep Compass добрался только сейчас. Мы изучили его сильные и...
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