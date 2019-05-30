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Хоть и маленький, но суровый внедорожник. До Беларуси добрался Jeep Compass нового поколения

31.05.2019 16:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На самом деле дебют этого компактного кроссовера на мировой арене состоялся еще в 2016 году, но до рынка Таможенного союза автомобиль добрался только сейчас. Изучаем цены и комплектации.


Внешне компактный — всего 4394 мм в длину — Jeep Compass выглядит крупнее и всем своим видом намекает на родство со старшим Grand Cherokee. При этом платформа у него та же, что и у Jeep Renegate и Fiat 500X.


Внутри Compass не отличается ультрамодным дизайном. Все достаточно спокойно, можно даже сказать — старомодно. Материалы отделки не роскошные, но и явных признаков неуместной экономии нет. Понравились пухлый руль и удобные передние кресла.


Несмотря на скромные габариты, сзади оказалось просторно. Даже за высоким водителем пассажир среднего роста усаживается без проблем. Да и сам процесс посадки затруднений не вызывает благодаря широким дверным проемам.


Багажник тоже приличный — 458 литров в обычном состоянии и 1269 при сложенных спинках задних сидений. В дорогих комплектациях есть электропривод двери багажника.

Для рынка ТС, а значит, и белорусского, пока доступен только один мотор, но с двумя вариантами мощности. Это 2,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 либо 175 лошадиных сил. Коробка передач одна — 9-диапазонный «автомат». И версий с передним приводом не будет — только полный. Для автомобиля, несущего эмблему Jeep, это правильный выбор, на наш взгляд.


На нашем рынке будут представлены три комплектации: базовая Longitude, топовая Limited и внедорожная Trailhawk. Если кто-то не знает, то Jeep с приставкой Trailhawk мало похож на «паркетник». Это, скорее, полноценный внедорожник с понижающей передачей (на самом деле просто используется короткая первая передача, имитирующая «понижайку»), блокировкой муфты, внедорожными бамперами и клиренсом 216 мм. В наличии есть металлическая защита днища и буксировочный крюк сзади.

Базовая версия Longitude будет стоить у нас 32 750 долларов. Здесь будет мотор на 150 лошадиных сил, полный привод, целая россыпь электронных ассистентов, включая систему предотвращения опрокидывания, двухзонный климат-контроль, подогрев и вентиляция передних сидений, подогрев рулевого колеса, медиацентр U-Connect и 7-дюймовый дисплей, круиз-контроль.


Версия Limited за 37 200 долларов будет упакована по полной программе: адаптивный круиз-контроль, система аварийного автоматического торможения, датчик дождя, система удержания полосы движения, система бесключевого доступа с запуском двигателя кнопкой, ксеноновые фары с системой автоматического переключения «ближний/дальний», розетка 220 В и многое другое.

 
 
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Для мирового рынка премьера автомобиля состоялась еще три года назад, но официально до рынка ТС новый Jeep Compass добрался только сейчас. Мы изучили его сильные и...
 
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