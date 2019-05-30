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Чемпионы мира, Европы и Олимпиады стали послами матча Европа - США, который через 100 дней пройдет в Минске

31.05.2019 16:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За 100 дней до легкоатлетического матча Европа — США, который пройдет в столице Беларуси 9−10 сентября 2019 года, Европейская легкоатлетическая ассоциация объявила послами этого события трех звезд мирового уровня, сообщили в Белорусской федерации легкой атлетики.


Фото: БФЛА

Чемпионы мира и Европы Рамиль Гулиев (Турция), Мария Ласицкене (нейтральная
спортсменка из Российской Федерации) и Екатерини Стефаниди (Греция) будут помогать продвижению турнира в качестве послов в течение следующих трех месяцев.

Россиянка Мария Ласицкене является бесспорным лидером в женском прыжке в
высоту в мире в течение последних двух лет.

— Я действительно в восторге от идеи проведения такого матча. У меня идеальная статистика выступлений за команду Европы — участие в двух Континентальных кубках ИААФ и две победы. Так что в сентябре я надеюсь выполнить хет-трик. За последние два года я дважды участвовала в соревнованиях по прыжкам в высоту, которые проводит Белорусская федерация легкой атлетики в Минске в торговом центре «Столица», так что будет весело вернуться туда на соревнования на открытом воздухе, — отмечает Мария Ласицкене.

Екатерини Стефаниди из Греции — олимпийская чемпионка 2016 года.

— Я думаю, что матч — отличная идея, и уверена, что прыжки с шестом среди женщин могут быть одним из ключевых видов программы, так как я знаю, что обе команды и Европа и США, представят в составе лучших прыгунов в мире. Для всех нас это будет идеальная подготовка к чемпионату мира в Дохе, который пройдет всего через несколько недель после матча, — сказала Екатерини Стефаниди.

Турецкий спринтер Рамиль Гулиев уже не раз доказал свое лидерство на 200-метровой
дистанции. Он планирует продолжать развивать свои успехи в этой дисциплине, которая принесла ему золото мирового и континентального первенств в 2017 и 2018 годах.

— Я уже говорил, что намерен стабильно бегать быстрее 20 секунд этим летом. Я проверил статистику и узнал, что никто еще не выбегал из 20 секунд на дистанции 200 метров в Беларуси, так что кроме того, чтобы принести очки команде Европы и обыграть своих соперников из США, я буду также фокусироваться на этой цели.

Инициатором проведения матча Европа — США стал президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен. Подобные соревнования не проводились с 1960—1970-х годов, когда большой интерес был прикован к крупным международным матчевым встречам, таким как знаменитый матч СССР — США.

— До матча остается 100 дней, это важная веха. Внимание всей мировой легкой атлетики будет сосредоточено на матче, как на спортсменах, так и на болельщиках, и я уверен, что все поклонники легкой атлетики внесут в свой календарь это важное событие, если они, конечно, еще этого еще не сделали, — прокомментировал Хансен.

— Подготовка идет полным ходом: билеты поступили в продажу, налажена активная работа по телепроизводству (компанией Eurovision) — и я не понаслышке знаю, что Национальный олимпийский стадион «Динамо» — более чем достойное место для проведения такого важного соревнования. Я абсолютно уверен, что это историческое легкоатлетическое сражение будет зрелищным, — добавил он.

 
Теги: Минск
 
 
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За 100 дней до легкоатлетического матча Европа - США, который пройдет в столице Беларуси 9−10 сентября 2019 года, Европейская легкоатлетическая ассоциация объявила...
 
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