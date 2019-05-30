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Идти в ногу со временем: Лукашенко объяснил, зачем нужно менять конституцию
31.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Идти в ногу со временем. Александр Лукашенко рассказал, зачем Беларуси нужна новая конституция, передает «МИР 24».
«У нас сейчас такой период, когда мы думаем над новым этапом развития. В связи с тем, что жизнь идет бурно, очень ускорились процессы, наша конституция начинает немножко отставать. И я попросил именно представителей Конституционного суда, чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей конституции. А потом мы сядем и обсудим их. Поэтому думаю, что в ближайшее время в Беларуси или появится новая конституция, или мы пойдем путем внесения поправок в нашу конституцию», – подчеркнул президент РБ.
Это заявление белорусский лидер сделал на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств. О возможных
В этом году конституции Беларуси исполнилось 25 лет.
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Президент Беларуси провел встречу с руководителями конституционных судов зарубежных государств.
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