Идти в ногу со временем: Лукашенко объяснил, зачем нужно менять конституцию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Идти в ногу со временем. Александр Лукашенко рассказал, зачем Беларуси нужна новая конституция, передает «МИР 24».

«У нас сейчас такой период, когда мы думаем над новым этапом развития. В связи с тем, что жизнь идет бурно, очень ускорились процессы, наша конституция начинает немножко отставать. И я попросил именно представителей Конституционного суда, чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей конституции. А потом мы сядем и обсудим их. Поэтому думаю, что в ближайшее время в Беларуси или появится новая конституция, или мы пойдем путем внесения поправок в нашу конституцию», – подчеркнул президент РБ.

Это заявление белорусский лидер сделал на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств. О возможных поправках в конституцию Александр Лукашенко говорил во время апрельского послания народу и парламенту. По мнению президента, нужно усилить исполнительную и законодательную ветви власти.

В этом году конституции Беларуси исполнилось 25 лет.