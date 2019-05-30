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Дьявольские детали. Как несерьезные поломки приводят к серьезным проблемам

31.05.2019 16:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Дьявольские детали. Как несерьезные поломки приводят к серьезным проблемам
shutterstock.com

Автомобиль так устроен, что нарушение целостности какой-то детали приводит к разрушению всего механизма, частью которого она и является. Крошечные недостатки, незаметные для глаза, затем перерастают в гигантские проблемы, чреватые порой немалыми тратами. Даже малозаметная трещина за пару лет может обездвижить исправный до этого автомобиль. Мы подобрали всего несколько подобных червоточин, к которым стоит присмотреться, если автомобиль куплен с рук и уже изрядно поездил по российским дорогам. 

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Треснувшие пыльники ШРУСов

Если поднять автомобиль на подъемник и посмотреть на него снизу, то в моторном отсеке мы увидим два вала, которые идут от коробки передач к ведущим колесам. Они закреплены в сборе с поворотным механизмом, который называется ШРУС (шарнир равных угловых скоростей). Поворотный механизм компенсирует увод вала при работе подвески в вертикальной плоскости и при прохождении поворотов. Он закрыт резиновым пыльником, в который закачано масло.

При своей надежности этот узел не вечен и требует замены примерно через 100-120 тыс. км. Однако если пыльник треснул и из него начала просачиваться смазка, то ресурс узла многократно снижается. Особенно опасно, если через трещину внутрь шарнира попадает дорожная грязь. Она всасывается внутрь вместе с водой, словно клизмой, а затем работает как абразив, уничтожая полировку трущихся поверхностей шарнира. За пару летних сезонов можно погубить ШРУС. Он начинает хрустеть и передает крутящий момент с потерями. Энергия переходит в тепло, и наблюдается перегрев механизма, а дальше — и его физическое разрушение.

Поэтому если на пыльниках ШРУСов появились трещинки и опрелости, то лучше не медлить с заменой копеечных резинок.

Трещинки на защите шаровой опоры

Похожая ситуация может приключиться и с шаровой опорой. Эта деталь подвески работает вместе с поворотным кулаком, на который крепится колесо. Она служит для подвижности колеса во время поворотов. Сверху шаровой опоры всегда есть пыльник, защищающий от воды и пыли при движении. А так как грязи рядом с колесами предостаточно, то этот пыльник должен крепиться герметично, чтобы не допускать песок внутрь механизма.

Дьявольские детали. Как несерьезные поломки приводят к серьезным проблемам
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Повредить пыльник проще простого. При езде по траве в него может ткнуть ветка, нерадивые мастера в автосервисе иногда случайно рвут резинку отвертками или монтировками. Но чаще всего резина просто трескается под действием химикатов.

Если внутрь шаровой опоры попадает песок, то он трет поверхность шарообразного наконечника. Возникает люфт, который провоцирует ударные нагрузки. А они разбивают шаровую опору еще больше. В итоге подвеска стучит. В этом случае требуется менять деталь в сборе.

В общем, треснувшая резинка может привести к дорогостоящему ремонту подвески. А ремонтировать шаровую опору необходимо обязательно. Ее разрушение приводит к подламыванию колеса и к серьезной аварии.

Крошечный скол на стекле

Нередко при езде по загородным трассам в стекло летят мелкие камешки от грузовиков. Они цепляются протектором шин и подбрасываются вверх, прямо в легковые автомобили. Появляются микроскопические сколы, которые почти незаметны для глаза. Эти микроповреждения не воспринимаются всерьез. Однако из-за них могут начаться неприятности зимой.

Дело в том, что лобовое стекло в автомобиле тоже держит небольшую нагрузку от кузова. В морозы, метал сужается, а затем начинает расширяться при работе климатической установки. Во время неравномерного обдува стекла нарастают внутренние напряжения, и любой скол становится точкой концентрации напряжений. Вокруг малозаметных сколов образуются трещины. Предательская стрелка ползет от раковины к краю стекла. И чем больше кочек на дороге, тем активнее развивается этот процесс. В общем, лобовое стекло приходится менять целиком.

Поэтому мелкие сколы перед зимой лучше починить в специализированной мастерской путем особого высверливания и заполнения отверстия специальным светопроводящим составом.

Дьявольские детали. Как несерьезные поломки приводят к серьезным проблемам
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Недостающий болт в колесе

Иногда при замене колес мастера так затягивают болты, что повреждают резьбу. Из-за этого один или два болта могут плохо сидеть в седлах ступицы, при нагрузках их выбивает наружу. В других случаях ломается болт. Его головка вылетает при движении, а шпилька остается внутри гнезда. В какой-то момент водитель смотрит на колесо и обнаруживает недостачу. Что делать в этой ситуации?

Некоторые просто изготавливают заглушку и вклеивают на пустое место, чтобы не привлекать внимание инспекторов ГИБДД, которые очень внимательно следят за количеством болтов и гаек в колесах. Ведь без штатного крепления эксплуатация машины запрещена. И неслучайно.

Четыре болта вместо пяти (или три болта вместо четырех) заметно хуже держат нагрузки. Нарушается балансировка колеса, и возникают микровибрации, которые приводят к нежелательным резонансам внутри подвески.

Но главное, что при отсутствии болта появляется дополнительный рычаг силы, который способен выдрать оставшиеся болты с их мест, а это влечет за собой подламывание и потерю колеса.

В общем, халатное отношение к болтам крепления колес может привести к аварии.

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Масло на шлангах

Иногда при доливе масла неаккуратные водители проливают часть жидкости мимо горлышка. Масло разбрызгивается и попадает на резиновые шланги системы охлаждения. На первый вглдяд, ничего страшного. Однако такой разлив грозит большим и эффектным взрывом кипятка под капотом.

Масло разъедает резину шлангов, и если его не смыть, то через год-другой они размякнут и разбухнут под внутренним давлением. В какой-то момент горячий антифриз и пар под высоким давлением разорвут поврежденное место шланга и под капотом забьет горячий гейзер из антифриза и белого пара. Автомобиль обездвижится.

В общем, даже мелочи в автомобиле требуют к себе пристального внимания. Ни в коем случае нельзя халатно относиться к технике, даже если кажется, что проблема не стоит особого внимания.

 
 
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