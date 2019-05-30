В Минском районе рейсовый автобус съехал в кювет, есть пострадавшие

Источник материала: БелТА

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе рейсовый автобус съехал в кювет, в результате чего пострадали три человека, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

"В Минском районе перед деревней Аронова Слобода рейсовый автобус, двигавшийся по маршруту №215 ДС "Карастояновой" - Бровки, через встречную полосу съехал в левый по ходу движения кювет и остановился, - рассказал Сергей Чеботарев. - В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили трое пассажиров автобуса. Их доставили в больницу".

По словам водителя, у него заклинило руль. По факту ДТП проводится проверка. Во время аварии в автобусе находились около 10 пассажиров.-0-