86-летнего американца укусила летучая мышь, когда он решил почитать новости на iPad

Источник материала: Tut.by

86-летний житель штата Нью-Хэмпшир (США) столкнулся с бешеной летучей мышью, когда решил почитать новости на iPad. Об этом пишет PhoneArena.

Рой Сайвертсон столкнулся с незваным гостем, когда устроился в кресле с планшетом, чтобы почитать новости. Летучая мышь застряла между экраном устройства и защитным чехлом — как она туда попала, не уточняется.

Животное укусило мужчину за указательный палец, когда тот попытался открыть чехол. После этого Рой в шоковом состоянии вынес ее из дома. На следующий день он обнаружил, что летучая мышь не улетела, а осталась на том же месте, где Рой ее оставил — после выяснилось, что животное было заражено бешенством.

К счастью, доктора не диагностировали у пострадавшего признаков заражения. Пожилой американец отметил: «Я действительно надеюсь, что люди, узнавшие об этом, скажут своим детям не подходить и не трогать животных, которые на первый взгляд могут выглядеть дружелюбными».

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