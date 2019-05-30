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86-летнего американца укусила летучая мышь, когда он решил почитать новости на iPad
Источник материала: Tut.by
86-летний житель штата Нью-Хэмпшир (США) столкнулся с бешеной летучей мышью, когда решил почитать новости на iPad. Об этом
Рой Сайвертсон столкнулся с незваным гостем, когда устроился в кресле с планшетом, чтобы почитать новости. Летучая мышь застряла между экраном устройства и защитным чехлом — как она туда попала, не уточняется.
Животное укусило мужчину за указательный палец, когда тот попытался открыть чехол. После этого Рой в шоковом состоянии вынес ее из дома. На следующий день он обнаружил, что летучая мышь не улетела, а осталась на том же месте, где Рой ее оставил — после выяснилось, что животное было заражено бешенством.
К счастью, доктора не диагностировали у пострадавшего признаков заражения. Пожилой американец отметил: «Я действительно надеюсь, что люди, узнавшие об этом, скажут своим детям не подходить и не трогать животных, которые на первый взгляд могут выглядеть дружелюбными».
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Животное укусило мужчину за указательный палец, когда тот попытался открыть чехол.
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