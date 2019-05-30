ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

86-летнего американца укусила летучая мышь, когда он решил почитать новости на iPad

31.05.2019 16:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

86-летний житель штата Нью-Хэмпшир (США) столкнулся с бешеной летучей мышью, когда решил почитать новости на iPad. Об этом пишет PhoneArena.

Рой Сайвертсон столкнулся с незваным гостем, когда устроился в кресле с планшетом, чтобы почитать новости. Летучая мышь застряла между экраном устройства и защитным чехлом — как она туда попала, не уточняется.

Животное укусило мужчину за указательный палец, когда тот попытался открыть чехол. После этого Рой в шоковом состоянии вынес ее из дома. На следующий день он обнаружил, что летучая мышь не улетела, а осталась на том же месте, где Рой ее оставил — после выяснилось, что животное было заражено бешенством.

К счастью, доктора не диагностировали у пострадавшего признаков заражения. Пожилой американец отметил: «Я действительно надеюсь, что люди, узнавшие об этом, скажут своим детям не подходить и не трогать животных, которые на первый взгляд могут выглядеть дружелюбными».

Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPad:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Животное укусило мужчину за указательный палец, когда тот попытался открыть чехол.
 
Новости дня
Новости разные
 
Приглашаем на открытие II Европейских игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика