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2 июня — День мелиоратора

31.05.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

2 июня — День мелиоратораУважаемые работники и ветераны мелиоративной отрасли района!

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем мелиоратора!

Благодаря вашему мастерству и трудолюбивым рукам интенсивнее осваиваются ранее непригодные для сельского хозяйства земли, создаются благоприятные условия для облагораживания почвы, оздоровления местности и улучшения природной среды.

От всей души благодарим вас за необходимый и нелегкий труд, за бережное отношение к родной земле. Уверены, что имеющийся в отрасли потенциал, колоссальный опыт, высококвалифицированные кадры и стремление работать на благо Шарковщинского района позволят эффективно выполнить все стоящие перед вами задачи.

Дорогие друзья! Пусть ваша работа всегда вознаграждается щедрыми урожаями и материальным достатком, погода способствует трудовым успехам. Желаем сил и терпения, крепкого здоровья и благополучия!

Председатель Шарковщинского

районного исполнительного

комитета

 

Д.М.Ломако

 Председатель Шарковщинского

районного Совета депутатов

 

 

В.С.Шпец

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