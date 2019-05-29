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Неслучайный выбор Натальи Ходаненок

31.05.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Неслучайный выбор Натальи Ходаненок

Беларуси нужны увлеченные молодые люди, знания и таланты которых послужат достойным вкладом в развитие нашего государства. Сегодня к такой молодежи можно отнести двадцатитрехлетнюю шарковчанку Наталью Ходаненок. Спросите: почему?

А потому, что Наталья занесена в национальный банк данных одаренной молодежи на основании протокола решения специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Но обо всем по порядку…

Недавно я познакомилась с интересной девушкой, которая уже почти два года работает бухгалтером в Шарковщинском РОВД. Наталья произвела впечатление умной, жизнерадостной и приятной в общении представительницы современной молодежи.

Она вот уже два года после окончания экономического факультета Витебского государственного технологического университета работает простым бухгалтером.

— Еще в школьные годы четко решила: моя будущая профессия будет связана с цифрами, а это либо бухгалтер, либо экономист, — рассказывает Наталья.

Чтобы подготовиться, она занималась на дополнительных занятиях по профильным предметам. Прочла десятки книг, решила тысячи тестовых заданий. Но на вступительных экзаменах всё равно было непроста. В итоге на специальность «Экономика управления на предприятии» на бюджет уже были набраны студенты с лучшими баллами по централизованному тестированию, а Наталье пришлось учиться на платной основе. Но студентка не расстраивалась, знала, что важный шаг в профессию уже сделан.

— Учиться было и интересно, и даже легче, чем поступить, — признается сегодня героиня рассказа. — Я охотно принимала участие во многих студенческих мероприятиях.

Для студента, который стремится к знаниям, годы учебы пролетают быстро. О том, что Наталья Ходаненок — человек в профессии не случайный, стало ясно уже во время ее учебы в вузе. Слушая лекции, готовясь к семинарским занятиям, работая над курсовыми работами, Наталья успевала участвовать в республиканских и международных научных конференциях. Трудолобивая студентка неоднократно поощрялась благодарностями и почетными грамотами.

Студенческие годы пролетели незаметно и быстро. Настала пора написания дипломной работы. Наталья, как и прежде, подошла к делу основательно и выбрала себе непростую тему. Преподаватели университета высоко оценили работу своей студентки и предложили ей принять участие в столичном конкурсе дипломных работ. Через полгода пришла радостная новость — ее дипломная работа стала лучшей среди более 300 работ! А имя Натальи Ходаненок занесено в национальный банк данных одаренной молодежи. Наша героиня была также отмечена премией специального фонда Президента Республики Беларусь для одаренных учащихся и студентов.

Елена АНАНИЧ.

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