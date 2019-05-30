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Погода на выходные и начало недели: до 27 градусов тепла

31.05.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси в предстоящие выходные, местами пройдут кратковременные дожди.

1 июня ожидается переменная облачность ночью в северных районах, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла, днем - плюс 19-25, по юго-востоку страны воздух прогреется до 27 градусов.

2 июня скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, смещающегося в восточном направлении, поэтому местами по республике пройдут кратковременные дожди, днем в некоторых районах с грозами. Ночью и утром в низких местах и вблизи водоемов могут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер северный, северо-западный слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла, днем — плюс 20-27 градусов.

По предварительному прогнозу синоптиков, в начале следующей недели в Беларуси сохранится теплая погода, во многих регионах без осадков. В понедельник ночью температура воздуха составит 7-14 градусов тепла, днем — 20-26 выше нуля, по югу страны воздух прогреется до 28 градусов.


Источник: БелТА

 
 
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До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси в предстоящие выходные, местами пройдут кратковременные дожди.
 
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