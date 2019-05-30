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Екименко о перспективах женской команды: «Есть еще шанс и надежда, что мы попадем на Олимпийские игры»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Минск» выиграл чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди женщин и отправляется на самый престижный клубный турнир Европы – Европейскую хоккейную лигу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В третьем матче финальной серии национального первенства, который проходил в Смолевичах, столичная команда взяла верх над местной «Викторией» – 4:3.
Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:
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Екименко о перспективах женской команды: «Есть еще шанс и надежда, что мы попадем на Олимпийские игры»
Новости Беларуси. «Минск» выиграл чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди женщин и отправляется на самый престижный клубный турнир Европы – Европейскую...
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